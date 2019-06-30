Влах объявила о своей победе на выборах башкана Гагаузии

В ближайшее время мы узнаем результаты выборов, но предварительно я понимаю, что мы победили, сказала Влах после закрытия избирательных участков.

КИШИНЕВ, 30 июн - Sputnik. Кандидат в башканы Гагаузии Ирина Влах объявила в воскресенье о своей победе на выборах. Об этом она заявила журналистам после того, как ЦИК представил предварительные итоги явки в 50,35% избирателей, то есть избирательный порог для признания голосования состоявшимся был преодолен.

"Сейчас во всех избирательных участках идет подсчет. Думаю, что в ближайшее время мы будем понимать результаты выборов, какое количество голосов набрал каждый из кандидатов. Но предварительно я понимаю, что мы с вами победили", - сказала Влах.

Выборы башкана Гагаузии прошли в воскресенье. Согласно данным на момент закрытия избирательных участков, явка составила 55 тысяч 210 человек, что равняется 50,35% от общего числа избирателей в автономии. Таким образом, выборы должны быть признаны состоявшимися.

"Выборы состоялись. Ждем подсчетов, но можно с уверенностью сказать, Ирина Влах переизбрана на должность башкана АТО Гагаузия", - написал президент Молдовы Игорь Додон на своей странице в соцсети Facebook.

На должность башкана претендовали четыре независимых кандидата: Ирина Влах — прежний глава региона, Сергей Чимпоеш — предприниматель, Иван Бургуджи — сотрудник Научно-исследовательского центра в Гагаузии, Дмитрий Манол — член городского совета Комрата.

Для выборов отпечатали 107 тысяч 499 бюллетеней. Из них 3 тысячи 108 бюллетеней на гагаузском языке, 2 тысячи 722 — на государственном и еще 101 тысяча 669 бюллетеней на русском языке.

Все подробности о выборах главы Гагаузской автономии читайте в сюжете Sputnik.

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