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Ирина Влах

Абсолютная победа Ирины Влах в Гагаузии — около 92 процентов голосов

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Выборы башкана Гагаузии (18)
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ЦИК Гагаузии опубликовал предварительные итоги голосования на выборах главы автономии.

КИШИНЕВ, 1 июл - Sputnik. На выборах башкана Гагаузии абсолютную победу одержала Ирина Влах, которую жители автономии переизбрали на второй срок на этот пост. 

По предварительным данным, опубликованным утром в понедельник на официальном сайте ЦИК Гагаузии, за нее проголосовали 91,93% избирателей, пришедших на выборы (49742 голоса).

Ирина Влах поблагодарила жителей Гагаузии за поддержку на своей странице в Facebook.

На втором месте Сергей Чимпоеш (7,27% или 3932 голоса). Менее одного процента набрали два других кандидата, Иван Бургуджи (0,89% или 481 голос) и Дмитрий Манол (0,64% или 346 голосов избирателей).

© Photo : Иван Стамов
Как проходили выборы башкана Гагаузии: хроника событий

Ирина Влах объявила о своей победе на выборах в воскресенье вечером. Об этом она заявила журналистам после того, как ЦИК представил предварительные итоги явки. О победе Ирины Влах сообщил в Facebook и президент Молдовы Игорь Додон.

Выборы башкана Гагаузии прошли в воскресенье. Согласно данным на момент закрытия избирательных участков, явка составила 55 тысяч 210 человек, что равняется 50,35% от общего числа избирателей в автономии. Таким образом, выборы должны быть признаны состоявшимися.

На должность башкана претендовали четыре независимых кандидата: Ирина Влах — прежний глава региона, Сергей Чимпоеш — предприниматель, Иван Бургуджи — сотрудник Научно-исследовательского центра в Гагаузии, Дмитрий Манол — член городского совета Комрата.

Для выборов отпечатали 107 тысяч 499 бюллетеней. Из них 3 тысячи 108 бюллетеней на гагаузском языке, 2 тысячи 722 — на государственном и еще 101 тысяча 669 бюллетеней на русском языке.

Все подробности о выборах главы Гагаузской автономии читайте в сюжете Sputnik.

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Тема:
Выборы башкана Гагаузии (18)

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Теги:
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