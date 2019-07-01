Кто такая Ирина Влах - башкан Гагаузии, которого избрали на второй срок

Ирина Влах родилась 26 февраля 1974 года в Комрате, Молдавской ССР, в семье служащих – этнического гагауза и болгарки.
Образование:
С 1991 по 1996 годы обучалась в Комратском государственном университете на юридическом факультете.
С 2001 по 2008 год проходила обучение в докторантуре при Академии наук Республики Молдова.
2008 год - защита докторской диссертации на тему "Современная концепция развития государственной службы в Республике Молдова". Является автором ряда научных работ и публикаций, касающихся проблематики государственного управления, укрепления межнационального мира в Республике Молдова и защиты прав русскоязычного населения.
Профессиональная деятельность:
1996 – 2003 год. Юрист налоговой инспекции АТО Гагаузия.
2003 – 2005 год. Начальник юридического отдела Исполнительного комитета АТО Гагаузия.
Политическая деятельность:
С 2005-2009 г.г. Депутат Парламента Республики Молдова XVI созыва, член комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету.
С 2009 г. апрель-июль Депутат Парламента Республики Молдова XVII созыва, член комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету.
С 2009-2010 г.г. Депутат Парламента Республики Молдова XVIII созыва, член комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету.
С 2010-2014 г.г. Депутат Парламента Республики Молдова XIX созыва, член постоянного Бюро Парламента РМ.
С 2014г. по настоящее время Депутат Парламента Республики Молдова XX созыва, член комиссии по правам человека и межэтническим отношениям.
С 2007 года по 27 января 2015 г. Руководитель районной партийной организации в Комрате, член Центрального комитета партии коммунистов.
С 2010 г. по январь 2015 г. состояла в высшем партийном органе ПКРМ – Политисполком.
3 апреля 2008, решением Совета Межпарламентской ассамблеи Союза независимых государств была награждена почетной грамотой за укрепление интеграционных связей между государствами-членами СНГ.
В 2010 году пробует свои силы на выборах башкана АТО Гагаузия, заручившись в первом туре поддержкой одной трети избирателей. В выборах принимали участие три конкурента. При этом разница между Ириной Влах и ее ближайшим оппонентом составила чуть более 300 голосов, что во многом было обусловлено применением оппонентами административного ресурса и "черных" избирательных технологий.
В 2014 году выступала одним из инициаторов проведения референдума на территории АТО Гагаузия по вопросу вступления в Таможенный союз. По результатам референдума более 98% жителей автономии поддержали восточный вектор.
По данным сайта vlah.md.
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