Кто такая Ирина Влах - башкан Гагаузии, которого избрали на второй срок

На выборах башкана Гагаузии абсолютную победу одержала Ирина Влах, которую жители автономии переизбрали на второй срок на этот пост. Sputnik публикует биографическую справку

Ирина Влах родилась 26 февраля 1974 года в Комрате, Молдавской ССР, в семье служащих – этнического гагауза и болгарки.

Образование:

С 1991 по 1996 годы обучалась в Комратском государственном университете на юридическом факультете.

С 2001 по 2008 год проходила обучение в докторантуре при Академии наук Республики Молдова.

2008 год - защита докторской диссертации на тему "Современная концепция развития государственной службы в Республике Молдова". Является автором ряда научных работ и публикаций, касающихся проблематики государственного управления, укрепления межнационального мира в Республике Молдова и защиты прав русскоязычного населения.

Профессиональная деятельность:

1996 – 2003 год. Юрист налоговой инспекции АТО Гагаузия.

2003 – 2005 год. Начальник юридического отдела Исполнительного комитета АТО Гагаузия.

Политическая деятельность:

С 2005-2009 г.г. Депутат Парламента Республики Молдова XVI созыва, член комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету.

С 2009 г. апрель-июль Депутат Парламента Республики Молдова XVII созыва, член комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету.

С 2009-2010 г.г. Депутат Парламента Республики Молдова XVIII созыва, член комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету.

С 2010-2014 г.г. Депутат Парламента Республики Молдова XIX созыва, член постоянного Бюро Парламента РМ.

С 2014г. по настоящее время Депутат Парламента Республики Молдова XX созыва, член комиссии по правам человека и межэтническим отношениям.

С 2007 года по 27 января 2015 г. Руководитель районной партийной организации в Комрате, член Центрального комитета партии коммунистов.

С 2010 г. по январь 2015 г. состояла в высшем партийном органе ПКРМ – Политисполком.

3 апреля 2008, решением Совета Межпарламентской ассамблеи Союза независимых государств была награждена почетной грамотой за укрепление интеграционных связей между государствами-членами СНГ.

В 2010 году пробует свои силы на выборах башкана АТО Гагаузия, заручившись в первом туре поддержкой одной трети избирателей. В выборах принимали участие три конкурента. При этом разница между Ириной Влах и ее ближайшим оппонентом составила чуть более 300 голосов, что во многом было обусловлено применением оппонентами административного ресурса и "черных" избирательных технологий.

В 2014 году выступала одним из инициаторов проведения референдума на территории АТО Гагаузия по вопросу вступления в Таможенный союз. По результатам референдума более 98% жителей автономии поддержали восточный вектор.

По данным сайта vlah.md.

© Sputnik / Moldova Все башканы Гагаузии

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