Дмитрий Козак поздравил Ирину Влах с победой на выборах в Гагаузии

В результате беседы Ирина Влах и Дмитрий Козак договорились в скором времени детально обсудить дальнейшие шаги по укреплению экономических и гуманитарных связей между Гагаузией и регионами России.

КИШИНЕВ, 1 июл — Sputnik. Вице-премьер России Дмитрий Козак поздравил Ирину Влах с победой на выборах башкана Гагаузии.

"Состоялся телефонный разговор Ирины Влах и вице-премьера России Дмитрия Козака. В рамках беседы Козак поздравил Влах с убедительной победой на выборах башкана Гагаузии", - говорится в сообщении Ирины Влах в Facebook.

В результате беседы Влах и Козак договорились в скором времени детально обсудить дальнейшие шаги по укреплению экономических и гуманитарных связей между Гагаузией и регионами России.

На выборах башкана Гагаузии абсолютную победу одержала Ирина Влах, которую жители автономии переизбрали на второй срок на этот пост.

По предварительным данным, опубликованным утром в понедельник на официальном сайте ЦИК Гагаузии, за нее проголосовали 91,93% избирателей, пришедших на выборы (49742 голоса).

Абсолютная победа Ирины Влах в Гагаузии>>>

Гагаузия — автономное территориальное образование на юге Молдовы, где проживают 155,6 тысячи человек, или 4,6% населения страны. Гагаузия традиционно выступает за сближение с Россией. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдовы в Таможенный союз.

© Sputnik / Moldova Все башканы Гагаузии

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