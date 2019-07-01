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Дмитрий Козак

Дмитрий Козак поздравил Ирину Влах с победой на выборах в Гагаузии

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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В результате беседы Ирина Влах и Дмитрий Козак договорились в скором времени детально обсудить дальнейшие шаги по укреплению экономических и гуманитарных связей между Гагаузией и регионами России.

КИШИНЕВ, 1 июл — Sputnik. Вице-премьер России Дмитрий Козак поздравил Ирину Влах с победой на выборах башкана Гагаузии.

"Состоялся телефонный разговор Ирины Влах и вице-премьера России Дмитрия Козака. В рамках беседы Козак поздравил Влах с убедительной победой на выборах башкана Гагаузии", - говорится в сообщении Ирины Влах в Facebook.

В результате беседы Влах и Козак договорились в скором времени детально обсудить дальнейшие шаги по укреплению экономических и гуманитарных связей между Гагаузией и регионами России.

На выборах башкана Гагаузии абсолютную победу одержала Ирина Влах, которую жители автономии переизбрали на второй срок на этот пост. 

© Photo: Vlah.md
Кто такая Ирина Влах - башкан Гагаузии, которого избрали на второй срок

По предварительным данным, опубликованным утром в понедельник на официальном сайте ЦИК Гагаузии, за нее проголосовали 91,93% избирателей, пришедших на выборы (49742 голоса).

Абсолютная победа Ирины Влах в Гагаузии>>>

Гагаузия — автономное территориальное образование на юге Молдовы, где проживают 155,6 тысячи человек, или 4,6% населения страны. Гагаузия традиционно выступает за сближение с Россией. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдовы в Таможенный союз.

Все башканы Гагаузии
© Sputnik / Moldova
Все башканы Гагаузии

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Теги:
Ирина Влах, Дмитрий Козак


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