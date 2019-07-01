Правительство Молдовы настаивает на отставке главы Генштаба нацармии

Молдавский кабмин предложил отправить в отставку главу Генштаба и уже нашел ему замену.

КИШИНЕВ, 1 июл - Sputnik. Члены кабинета министров предложили отправить в отставку главу Генштаба национальной армии Молдовы, командующего армии Игоря Кутие. Соответствующий проект положения одобрен на заседании правительства в понедельник.

"Проект разработан для развития способностей национальной армии и улучшения сотрудничества со стратегическими партнерами", - сказал министр обороны Павел Войку.

Предложение по отставке Кутие будет передано на рассмотрение президенту страны Игорю Додону. Именно он должен подписать соответствующий указ. Кутие занимал пост главы Генштаба с 2016 года.

На этом же заседании члены кабмина предложили назначить на пост главы Генштаба нацармии Молдовы, командующего армии Игоря Горгана. Утверждение Горгана в должности должен также одобрить глава республики.

В 1991 году Горган окончил Новосибирский военный институт внутренних войск. С 1995 по 2000 учился в ULIM по специальности международного права. В 2001-2002 годах учился в Командном Колледже в Ливенворте. В 2012-2014 получил степень магистра международного и институционального права в ULIM.

В 2004-2005 годах Горган был членом международной миротворческой миссии ОБСЕ по мониторингу за границей между Грузией и Чеченской Республикой.

В 2006 году Горган был старшим связующим офицером многонациональных сил в Ираке (MNF-I).

С 2013 по 2016 год Горган возглавлял Генштаб национальной армии Молдовы.

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