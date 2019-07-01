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Ирина Влах

Майя Санду поздравила Ирину Влах с победой на выборах башкана Гагаузии

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Премьер Майя Санду отметила, что правительство намерено тесно работать с гагаузскими властями на благо граждан.

КИШИНЕВ, 1 июл - Sputnik. Молдавский премьер-министр Майя Санду поздравила Ирину Влах с результатами на выборах башкана (главы) АТО Гагаузия, которые состоялись в автономии в воскресенье, 30 июня.

"В Гагаузии в эти выходные прошли выборы башкана. По предварительным данным, свыше 90% избирателей проголосовали за Ирину Влах, которая во второй раз получила мандат башкана. Поздравляю Ирину Влах", - заявила Санду на заседании правительства в понедельник.

По ее словам, зарегистрировано несколько апелляций относительно продления времени голосования на некоторых избирательных участках. Она отметила, что эти обращения должны быть рассмотрены в транспарентном порядке. 

© Photo: Vlah.md
Кто такая Ирина Влах - башкан Гагаузии, которого избрали на второй срок

"С нашей стороны выражаем обязательство работать вместе с властями автономии на благо граждан",- сказала Санду.

На выборах башкана Гагаузии абсолютную победу одержала Ирина Влах, которую жители автономии переизбрали на второй срок на этот пост. 

По предварительным данным, опубликованным утром в понедельник на официальном сайте ЦИК Гагаузии, за нее проголосовали 91,93% избирателей, пришедших на выборы (49742 голоса).

Абсолютная победа Ирины Влах в Гагаузии>>>

Гагаузия — автономное территориальное образование на юге Молдовы, где проживают 155,6 тысячи человек, или 4,6% населения страны. Гагаузия традиционно выступает за сближение с Россией. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдовы в Таможенный союз.

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