Слусарь о расследовании "кражи века": получили очень важные документы

КИШИНЕВ, 1 июл - Sputnik. Экс-министра экономики Валерия Лазаря и бывшего главу Национального антикоррупционного центра Виорела Кетрару намерены заслушать члены спецкомиссии по расследованию нарушений в банковском секторе в среду, 3 июля.

Об этом сообщил председатель спецкомиссии парламента, вице-спикер высшего законодательного органа Александр Слусарь на брифинге в понедельник.

Он рассказал, что к настоящему моменту члены комиссии получили материалы с графой "секретно" от Службы информации и безопасности (речь идет в основном о специальном архиве парламента), документы парламентской комиссии по безопасности, ряд документом в бумажном виде и на электронных носителях, переданные экс-главой Минфина Вячеславом Негруцэ, а также информацию от экс-председателя парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Вячеслава Ионицэ.

"Информация очень важная. Не могу раскрывать детали. Но эти данные подтверждают нашу изначальную гипотезу о всей хронологии, действиях и бездействии некоторых политиков и их причастности к этой "операции", которая началась еще в 2011 году и, к сожалению, продолжается и сейчас", - пояснил он.

Как отметил Слусарь, проблема в том, что информация поступает фрагментами.

"Нет единого органа, который бы предоставил все данные сразу. Необходимо делать запросы, проводить слушания, в ходе которых узнаем о каких-то документах, которые тоже надо запрашивать в разных ведомствах", - добавил председатель спецкомиссии.

Как отметил вице-спикер парламента, в правительство от Службы по предотвращению отмывания денег при НАЦ поступило несколько пояснительных записок, охватывающих период 2012-2015 годов. Он отметил, что члены комиссии на прошлой неделе подали запрос в МВФ. Как пояснил Слусарь, в 2013 году эксперты этой международной организации высказали свое мнение о том, как должна быть решена проблема Banca de Economii (вывод денег).

"В эту среду в 15.00 намерены заслушать господина Валерия Лазаря, который занимал пост министра экономики в период 2009-2014 и господина Виорела Кетрару, возглавлявший Национальный антикоррупционный центр в это же время", - сказал Слусарь.

По его словам, затем будет определен порядок слушаний остальных лиц. Он отметил, что каждую неделю члены комиссии будут оповещать о том, кого и когда планируется пригласить на беседу с членами парламентской спецкомиссии.

"Ожидаем доступ к отчету Kroll-2. Не могу раскрыть много деталей, но, надеюсь, в скором времени мы получим доступ к этому документу", - добавил он.

Отвечая на вопрос, почему депутаты не могут так долго получить доступ к этой информации, Слусарь отметил, что были предприняты все необходимые меры.

"Мы обратились и к Нацбанку, и к Генпрокуратуре, и непосредственно к Kroll. Национальный банк сотрудничает, есть реакция и от Kroll, а прокуратура более скрытна. В частности, нам ответили, что этот доступ невозможен, потому что там, якобы, конфиденциальная информация и так далее. К сожалению, такая позиция у прокуратуры. Но мы настойчивы", - сказал Слусарь.

Взаимодействие с Генпрокуратурой

Журналисты попросили вице-спикера прокомментировать намерения генпрокурора Эдуарда Харунжена предоставить все документы по "краже века" и предыдущих комиссий.

"Несколько часов назад мы получили пояснительную записку от Генпрокуратуры без каких-либо документов. Относительно отчета Kroll я уже объяснял. Если мы получим доступ к этому документу, то это будет не благодаря Генпрокуратуре, так как это ведомство не сотрудничало по этой линии", - пояснил Слусарь.

Что надо знать о спецкомиссии

Специальную комиссию по расследованию нарушений в банковском секторе молдавские парламентарии сформировали на заседании 10 июня. От ПСРМ в нее вошли депутаты Владимир Цуркан, Владимир Головатюк, Адриан Лебединский, от блока ACUM - Александр Слусарь, Дмитрий Алайба, Лилиан Карп.

Изначально членам этой комиссии выделялось на работу 60 дней. Но депутаты решили, что этого времени будет мало, и назвали срок в 90 дней. Все потому, что подлежащие изучению временные рамки расширили: планировалось, что депутаты рассмотрят период с 2013 года, однако в итоге договорились начать с 1 января 2010 года.

Новый кабмин и парламент обратятся в Kroll за деталями расследования>>>

Следственная парламентская комиссия решением законодательного органа получила доступ к полному тексту отчета Kroll-2 – частного детективного агентства, проводившего расследование нарушений в банковской системе. К расследованию депутаты подключат все необходимые государственные институты.

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