Майя Санду о деталях своего визита в Румынию

КИШИНЕВ, 1 июл - Sputnik. Молдавский премьер Майя Санду отправится с однодневным официальным визитом в Румынию во вторник.
"Программа еще конкретизируется. Проведу встречу с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, с премьером Виорикой Дэнчилой. Также запланированы встречи в парламенте", - сказала Санду.
По ее словам, она надеется побеседовать и с другими румынскими политиками.
Санду прибудет в Бухарест по приглашению президента Йоханниса.
В Румынии молдавский премьер будет находиться до конца вторника.
Ранее стало известно, что в четверг, 4 июля глава молдавского кабмина отправится с рабочей поездкой в Брюссель.
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