Майя Санду о деталях своего визита в Румынию

Насыщенный день в Бухаресте: глава молдавского правительства поделилась информацией о запланированных встречах в рамках своего визита в столицу соседней страны.

КИШИНЕВ, 1 июл - Sputnik. Молдавский премьер Майя Санду отправится с однодневным официальным визитом в Румынию во вторник.

"Программа еще конкретизируется. Проведу встречу с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, с премьером Виорикой Дэнчилой. Также запланированы встречи в парламенте", - сказала Санду.

По ее словам, она надеется побеседовать и с другими румынскими политиками.

Санду прибудет в Бухарест по приглашению президента Йоханниса.

В Румынии молдавский премьер будет находиться до конца вторника.

Ранее стало известно, что в четверг, 4 июля глава молдавского кабмина отправится с рабочей поездкой в Брюссель.

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