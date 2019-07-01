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Майя Санду

Майя Санду о деталях своего визита в Румынию

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Насыщенный день в Бухаресте: глава молдавского правительства поделилась информацией о запланированных встречах в рамках своего визита в столицу соседней страны.

КИШИНЕВ, 1 июл - Sputnik. Молдавский премьер Майя Санду отправится с однодневным официальным визитом в Румынию во вторник.

"Программа еще конкретизируется. Проведу встречу с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, с премьером Виорикой Дэнчилой. Также запланированы встречи в парламенте", - сказала Санду.

Премьер-министр правительства Молдовы Майя Санду
© Sputnik / Miroslav Rotari
Премьер-министр правительства Молдовы Майя Санду

По ее словам, она надеется побеседовать и с другими румынскими политиками. 

Санду прибудет в Бухарест по приглашению президента Йоханниса. 

В Румынии молдавский премьер будет находиться до конца вторника.

Ранее стало известно, что в четверг, 4 июля глава молдавского кабмина отправится с рабочей поездкой в Брюссель.

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