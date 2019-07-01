Встреча двух министров: что пообещал Мелешкану для Молдовы

Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы провел встречу с главой румынской дипломатии Теодором Мелешкану в Бухаресте.

КИШИНЕВ, 1 июл - Sputnik. Румыния продолжит оказывать поддержку правительству Молдовы и будет добиваться возобновления внешнего кредитования республики из Евросоюза. Об этом заявил министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану на совместной пресс-конференции с главой МИДЕИ Николаем Попеску в Бухаресте.

"Румыния активно будет поддерживать евроинтеграцию Молдовы, поможет разблокировать внешнюю финансовую помощь из Брюсселя, задействует свои связи с Брюсселем", - заявил Мелешкану.

Он подчеркнул важность развития стратегических двусторонних проектов в области энергетики. Румыния также продолжит сотрудничать по самым приоритетным для Молдовы проектам, направленным на улучшение уровня жизни людей, уточнил Мелешкану.

"Мы говорили и о той роли, которую играет Румыния в переговорах по урегулированию приднестровского конфликта. В этом процессе важно опираться на суверенитет и унитарное устройство Молдовы", - отметил Мелешкану.

Глава МИДЕИ поблагодарил своего коллегу за открытость, с которой Румыния подходит к двусторонним отношениям с Молдовой, а также за поддержку, которая была оказана официальным Бухарестом в преодолении политического кризиса в Молдове, имевшего место несколько недель назад.

"Мы благодарны Румынии за поддержку в преодолении в Молдове политического кризиса. Впервые в республике случилось так, что власть, не имевшая поддержки большинства депутатов парламента, не хотела покидать административные здания. Румыния была одной из первых стран, которая обратила внимание европейских структур на то, что происходит в Кишиневе, помогла в мирной передаче власти", - отметил Попеску.

Чиновник обратил внимание на сотрудничество Молдовы и Румынии в области энергетики и обеспечения энергетической безопасности нашей республики.

"Приоритетом в двустороннем сотрудничестве является обеспечение энергетической безопасности Молдовы, и строительство газопровода Унгены-Кишинев", - сказал Попеску.

Он также добавил, что экономика Молдовы не может существовать без сотрудничества со странами европейского пространства. У правительства в Кишиневе есть четкое намерение улучшить жизнь граждан всей страны, в том числе тех, кто живет на левом берегу Днестра. Это касается и признания дипломов, и других вопросов, уточнил Попеску.

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