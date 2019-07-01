Процедура назначения судей КС Молдовы несколько изменилась

Кабмин определился с требованиями к кандидатам на пост судей КС и составом специальной конкурсной комиссии.

КИШИНЕВ, 1 июл - Sputnik. Члены молдавского кабинета министров утвердили положение, определяющее порядок организации и проведения конкурса на замещение двух должностей в Конституционном суде (КС) от правительства.

"Как известно, члены КС подали в отставку. Закон говорит, что правительство должно назначить двух представителей в Конституционном суде. И хотя в законе это не прописано, но мы решили провести публичный конкурс для идентификации этих двух судей. Поэтому и разработан этот проект регламента", - сказала премьер Майя Санду на заседании кабмина.

Конкурс будет организован и проведен специальной комиссией, состоящей из: премьер-министра, министра юстиции, заместителя генерального секретаря правительства, народного адвоката (омбудсмена) или представителя народного адвоката, двух представителей Платформы гражданского общества Восточного партнерства, экс-судьи КС и доктора в области права. Им будут помогать психолог и специалист по управлению человеческими ресурсами.

"Все члены этой комиссии должны быть с безупречной репутацией", - сказала Санду.

Требования к кандидату на пост судьи КС

Согласно документу кандидат на должность судьи Конституционного Суда: а) имеет гражданство Республики Молдова; б) проживает в стране; в) имеет высшее юридическое образование; г) имеет высокую профессиональную компетентность; д) не менее 15 лет в сфере юридической деятельности, высшего юридического образования или научной деятельности; е) не достиг 70-летнего возраста; ж) не имеет запрета занимать государственные должности; з) имеет отличную репутацию.

Глава Минюста Олеся Стамате предложила внести ряд уточнений в проект. В частности, у претендента на пост судьи КС не должно быть грубых нарушений прав человека, совершенных умышленно или по неосторожности (в том числе, если это было доказано ЕСПЧ). Кандидат на этот пост должен иметь безупречную репутацию, в том числе, он не может фигурировать в журналистских расследованиях. Кроме того, процессуальная деятельность претендента на эту должность должна быть признана общественностью.

Как будут отбирать судью КС

Кандидаты на должность судьи Конституционного суда должны лично подать в комиссию заявку и пакет документов, затем их ждет интервью. Дополнительные баллы кандидаты получают за знание иностранных языков.

Выслушав интервьюируемого, каждый член конкурсной комиссии заполнит оценочный лист. Перед заполнением оценочных листов члены Конкурсной комиссии выслушают мнение психолога и специалиста по управлению персоналом. Балл, полученный кандидатом, является средним из общего балла, присуждаемого каждым членом конкурсной комиссии.

Два кандидата, набравшие наибольшее количество баллов, будут признаны победителями конкурса и будут представлены правительству для назначения судьей КС.

Громкая отставка судей КС

На прошлой неделе весь состав судей Конституционного суда объявил об отставке. Заявление было сделано через шесть дней после того, как подал в отставку с поста судьи и председателя Конституционного суда Михай Поалелунжь. Отставки стали результатом настойчивых требований правящего большинства ПСРМ-ACUM, которое обвиняет cуд в "содействии попытке антиконституционного переворота, организованном Демократической партией и Генеральной прокуратурой".

Согласно Закону о Конституционном суде, учреждение состоит из 6 судей, назначаемых на шестилетний срок. Два судьи назначаются парламентом, два - правительством, а два - Высшим советом магистратуры.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK