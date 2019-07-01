Министр рассказал, почему граждане Молдовы хотят дружить и с ЕС, и с Россией

КИШИНЕВ, 1 июл - Sputnik. Общественное мнение и предвыборные предпочтения граждан Молдовы, а также программы партий, вошедших в парламентское большинство, - разные. Однако это не помешало создать правящую коалицию в Молдове, - об этом на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Румынии заявил глава МИДЕИ Николай Попеску.

"Несмотря на существующие различия (между партиями - ред.), в Молдове есть устоявшееся общественное мнение. Большинство граждан, голосующих за Партию социалистов, не являются антиевропейцами или антиамериканцами. Да, они симпатизируют России, но в то же время хотят нормального развития отношений с Евросоюзом", - заявил Попеску.

Большинство проголосовавших за проевропейские партии на парламентских выборах 24 февраля, за силы, входящие в блок ACUM, абсолютно не хотят ухудшения отношений с Россией, не являются русофобами, уточнил глава МИДЕИ.

"Порядка 80 процентов граждан Молдовы хотят хороших отношений и с Востоком, и с Западом, и с ЕС, и с Россией. Эти показатели общественного мнения демонстрируют - в Молдове сложилась обстановка, которой нет в большинстве стран Центральной Европы", - отметил Попеску.

По его словам, обстановка, при которой большинство населения не настроено негативно ни против России, ни против Европы, дает правительству большее поле для политического маневра.

"Политические партии, как правого, так и левого толка, при создании коалиции сдвинулись ближе к политическому центру. Соглашение, которое дало старт созданию мажоритарной парламентской коалиции, четко говорит о том, что Молдова не намерена пересматривать ни одно из существующих политических соглашений, связанных с внешней политикой", - резюмировал чиновник.

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