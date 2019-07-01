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Рогозин начал визит в Приднестровье с посещения миротворцев

Стало известно, когда посетят Молдову участники переговоров по Приднестровью

© Sputnik / Евгений Панасенко
Политика
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После проведения консультаций начнется подготовка к очередному раунду переговоров в формате "5+2"

ТИРАСПОЛЬ, 1 июня – Sputnik, Ирина Ляхова. Посредники и наблюдатели в переговорном процессе формата "5+2" планируют посетить Кишинев и Тирасполь 12 июля. Об этом рассказал в интервью российскому изданию "Парламентская газета" лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

"На днях было получено подтверждение готовящегося визита. После проведения консультаций начнется подготовка к очередному раунду переговоров в формате "5+2", - подчеркнул он.

Источник также отметил, что Приднестровье не ждет особого прорыва от переговоров в формате "5+2".

"Такие встречи служат для контроля за выполнением тех решений, которые были приняты и одобрены в этом формате", - сказал он.

Здание министерства иностранных дел России в Москве
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Красносельский напомнил о том, что 2017-2018-ой были годами успешных компромиссов между Кишиневом и Тирасполем в вопросах, касающихся жизни простых людей. Ряд острых проблем, связанных со школами, регистрационными номерами, телефонной связью, сельскохозяйственными землями, были полностью или частично сняты.

Однако по-прежнему актуальны вопросы в таких сферах, как телекоммуникация, межбанковское взаимодействие, полноценное функционирование северного участка железной дороги, проблематика совместного молдавско-украинского контроля на границе с Приднестровьем.

Участниками переговоров "5+2" являются Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели. В последний раз переговоры в этом международном формате прошли в Риме в мае 2018 года.

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Теги:
переговоры, переговоры "5+2", Приднестровье


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