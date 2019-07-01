Политика и Фемида - что заявил президент Додон молдавским судьям

Судебная система больше не будет политическим инструментом, который использовала предыдущая исполнительная и законодательная власть в Молдове, об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон на встрече с членами Высшего совета магистратуры.

КИШИНЕВ, 1 июл - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с членами Высшего совета магистратуры, где откровенно поговорил с вершителями правосудия и обсудил ситуацию в системе национальной юстиции, сложившуюся в последние несколько лет.

Глава государства напомнил о том, что все граждане страны, в том числе бизнес-сообщество, хотят чувствовать себя свободными и в безопасности, а ключевая роль в выполнении этих требований принадлежит юстиции.

"Никто не должен влиять на судебные решения в Молдове – ни исполнительная, ни законодательная власть. Известно, как давались указания судьям теми, кто находился во власти, по принятию решений и вынесению приговоров. Не должно происходить так, как было ранее. Это - недопустимо", - заявил президент.

Судьи несут ответственность за акт правосудия перед лицом всего общества, напомнил Додон. Он также отметил, что превращение судей в политический инструмент в руках какой-то группы лиц или режима – недопустимая в демократическом государстве практика.

"На судейский корпус не будет оказываться никакого давления, а отношения с законодательной и судебной властью будут строиться исключительно на принципе сотрудничества. Высший Совет Магистратуры является единственным органом, уполномоченным изменить создавшуюся ситуацию", - заявил Додон.

Первым шагом на этом пути станет назначение новых судей Конституционного Суда в рамках прозрачного, корректного и оперативного процесса, уверен президент.

"Твердо убежден в том, что есть честные и неподкупные судьи, и это позволяет мне быть уверенным в том, что судебная власть в состоянии справиться с существующими вызовами, а наше общество и партнеры по развитию ждут подлинных реформ и изменений к лучшему", - резюмировал глава государства.

Первые перемены, связанные с реформированием судебной системы, уже внедряются. Члены молдавского кабинета министров утвердили положение, определяющее порядок организации и проведения конкурса на замещение двух должностей в Конституционном суде (КС) от правительства.

Конкурс будет организован и проведен специальной комиссией, состоящей из: премьер-министра, министра юстиции, заместителя генерального секретаря правительства, народного адвоката (омбудсмена) или представителя народного адвоката, двух представителей Платформы гражданского общества Восточного партнерства, экс-судьи КС и доктора в области права. Им будут помогать психолог и специалист по управлению человеческими ресурсами.

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