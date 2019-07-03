Додон поздравил Лукашенко

Президент Молдовы убежден, что последовательная реализация совместных проектов еще больше обогатит молдавско-белорусские контакты, откроет новые перспективы для развития взаимовыгодного сотрудничества.

КИШИНЕВ, 3 июл - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон направил поздравление белорусскому лидеру Александру Лукашенко по случаю дня независимости Республики Беларусь.

"Передаю президенту Александру Григорьевичу Лукашенко и в его лице всему дружественному белорусскому народу сердечные поздравления и самые добрые пожелания мира, счастья и процветания по случаю государственного праздника Республики Беларусь – Дня Независимости", - написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.

Как отметил президент Молдовы, "эта знаменательная дата – хорошая возможность отметить динамичное развитие конструктивного молдавско-белорусского диалога на высшем уровне, углубление торгово-экономического партнерства, активизацию исторически обусловленных культурных и гуманитарных связей".

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"Убежден, что последовательная реализация совместных проектов еще больше обогатит двусторонние контакты, откроет новые перспективы для развития взаимовыгодного сотрудничества на благо наших народов", - подчеркнул Додон.

Президент Республики Беларусь в прошлом году посещал Молдову с двухдневным визитом. В республике он находился с 18-19 апреля. Среди прочего белорусский лидер поучаствовал в посевной кампании и высадил с Додоном на молдавском поле кукурузу.

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