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Встреча Александра Лукашенко с Игорем Додоном. Архивное фото

Додон поздравил Лукашенко

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Президент Молдовы убежден, что последовательная реализация совместных проектов еще больше обогатит молдавско-белорусские контакты, откроет новые перспективы для развития взаимовыгодного сотрудничества.

КИШИНЕВ, 3 июл - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон направил поздравление белорусскому лидеру Александру Лукашенко по случаю дня независимости Республики Беларусь.

Президент Молдовы Игорь Додон и лидер Республики Беларусь Александр Лукашенко
© Photo : Fscebook / Igor Dodon
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"Передаю президенту Александру Григорьевичу Лукашенко и в его лице всему дружественному белорусскому народу сердечные поздравления и самые добрые пожелания мира, счастья и процветания по случаю государственного праздника Республики Беларусь – Дня Независимости", - написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.

Как отметил президент Молдовы, "эта знаменательная дата – хорошая возможность отметить динамичное развитие конструктивного молдавско-белорусского диалога на высшем уровне, углубление торгово-экономического партнерства, активизацию исторически обусловленных культурных и гуманитарных связей".

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"Убежден, что последовательная реализация совместных проектов еще больше обогатит двусторонние контакты, откроет новые перспективы для развития взаимовыгодного сотрудничества на благо наших народов", - подчеркнул Додон.

Президент Республики Беларусь в прошлом году посещал Молдову с двухдневным визитом. В республике он находился с 18-19 апреля. Среди прочего белорусский лидер поучаствовал в посевной кампании и высадил с Додоном на молдавском поле кукурузу.

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Теги:
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