Встреча Санду с Ханом: что обещает ЕС, и на что надеется премьер Молдовы

Европейский чиновник рассказал по итогам беседы с молдавским премьером о том, что нужно сделать правительству республики, чтобы получить заблокированную ранее финансовую помощь со стороны Евросоюза.

КИШИНЕВ, 3 июл - Sputnik. Европейский союз готов работать с правительством Республики Молдова, заявил европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан по итогам встречи с молдавским премьером Майей Санду, которая находится с визитом в Брюсселе. Глава кабинета министров республики озвучила свои первоочередные задачи на посту премьера и выразила надежду, что однажды страна будет готова к вступлению в ЕС.

Взгляд из ЕС на политическую ситуацию в Молдове

Комментируя последние политические изменения, произошедшие в республике, еврочиновник поприветствовал факт мирной передачи власти.

Политолог: что станет первым серьезным испытанием для союза ПСРМ и ACUM>>>

Хан отметил, что его порадовало и то, что за последние две недели появилось четкое обязательство молдавского премьера следовать повестке реформ на основе соглашения об ассоциации с ЕС.

"Первое заседание Совета по ассоциации ЕС-Молдова состоится как можно скорее – в начале осени, чтобы возобновить сотрудничество", - сказал он.

Характеризуя итоги встречи с молдавским премьером, еврокомиссар отметил, что диалог выдался искренним и конструктивным.

"Европейский союз готов работать с правительством Республики Молдова на основе взаимного обязательства с соблюдением основных принципов соглашения об ассоциации. Сейчас тот момент, когда Молдова сможет смотреть в будущее. Об этом мы сегодня, в частности, и говорили", - отметил политик.

Он поприветствовал намерения молдавского премьера продолжить реформы, включая те, которые уже были обсуждены с Евросоюзом.

"Рад констатировать, что акцент ставится на деполитизацию и консолидацию независимости государственных институтов, в частности, юстиции, а также на борьбу с коррупцией, которая, кажется, пустила корни во многих направлениях и ведомствах. Возможно, это большая проблема, которую должно решить правительство", - подчеркнул Хан.

Какую помощь Евросоюз окажет Молдове

По словам еврокомиссара, сейчас молдавским властям важно сосредоточиться на внедрении соглашения об ассоциации с ЕС. Он заверил главу правительства Молдовы, что Евросоюз осведомлен о проблемах, с которыми может столкнуться правительство республики.

Куда интегрируется Молдова в то время, как ЕС рассыпается>>>

"Применение на практике программы правительства – довольно сложная задача, но Республика Молдова может рассчитывать на помощь Евросоюза как политическую, так и, что важнее, чтобы необходимая финансовая помощь была в распоряжении для внедрения этих фундаментальных реформ", - отметил Хан.

Еврочиновник уточнил, что поддержка и фонды "смогут быстрее мобилизоваться", если будут выполнены необходимые условия, и правительство займется выполнением того, что нужно в области экономики, реформ в сфере юстиции и плюрализма медиа.

Напомним, что в ноябре 2017 года в Брюсселе был подписан меморандум о предоставлении Молдове Евросоюзом макрофинансовой помощи в размере 100 миллионов евро, из которых 40 миллионов евро — в виде гранта, а 60 миллионов — льготного кредита. В ноябре 2018 года Европейский союз принял решение о приостановлении макрофинансовой помощи до тех пор, пока страна не продемонстрирует прогресс в областях судебной системы и борьбы с коррупцией.

Первый визит Санду в Бухарест и Брюссель



Молдавский премьер после своего назначения в качестве главы правительства республики совершила первый официальный зарубежный визит в Бухарест, где провела встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом и премьером Виорикой Дэнчилэ. Сразу после этого Санду отправилась в Брюссель, где у нее также запланированы встречи, в том числе, с главой Евросовета Дональдом Туском и представителями НАТО.

Туск: Евросоюз хочет избежать беспорядочного Brexit>>>

Хан прокомментировал решение Санду отправиться с первым своим официальным визитом в качестве молдавского премьера в Бухарест и Брюссель. Это, по его мнению, показывает "ориентирование Молдовы на Европейский союз, на запад, учитывая географическое положение, и для того, чтобы улучшились условия жизни граждан.

"Чтобы жители Молдовы не были вынуждены уезжать из страны, чтобы заработать деньги и отправить их домой… Мы видим по телевизору детей, которые находятся на попечении бабушек. Многие дети не видят родителей неделями, месяцами, и даже годами. Это непозволительно в Европе в XXI веке. Поэтому мы все мотивированы изменить все это к лучшему. И предоставим такого рода поддержку", - сказал Хан.

Задачи и надежды молдавского премьера

Санду рассказала о задачах правительства под ее руководством.

"На этом этапе будем опираться на три столпа. В первую очередь, серьезно проверим нарушения предыдущей власти в соответствии с законодательными положениями и Конституцией. Виновные в краже миллиарда из общественных средств, виновные в крупных коррупционных схемах и отмывании денег должно ответить перед законом", - сказала Санду.

Во-вторых, по ее словам, власти Молдовы сосредоточатся на том, чтобы на ключевых государственных постах работали только профессионалы. А, в-третьих, как подчеркнула Санду, европейский путь Молдовы и соглашение об ассоциации с ЕС остаются основой усилий правительства республики по созданию современного государства.

"Правительство взяло на себя ответственность внедрить комплексные реформы и создать институты, которые работают в интересах граждан Республики Молдова. Мы добьемся успеха только с вашей поддержкой. Однажды Молдова будет готова к Европе (к вступлению в ЕС – ред.)", - сказала Санду.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK