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Парламент

Молдавские депутаты готовят площадку для новых громких отставок

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Члены парламентской комиссии по культуре, образованию, науке, молодежи, спорту и СМИ заслушали отчет Координационного совета по теле- и радиовещанию и приняли ряд решений.

КИШИНЕВ, 3 июл - Sputnik. Парламентская комиссия по культуре, образованию, науке, молодежи, спорту и СМИ на заседании во вторник отклонила отчет о деятельности Координационного совета по теле и радиовещанию (КСТР) за 2018 год, сообщает sputnik.md. С документом депутаты ознакомились в ходе слушаний, которые состоялись в среду, куда были приглашены члены КСТР.

Отставки продолжаются
Отставки продолжаются

Предложение отклонить отчет озвучила депутат от блока ACUM Мария Чобану, и его поддержали шестеро депутатов, входящих в комиссию. Один парламентарий воздержался от голосования.

В тоже время Чобану предложила внести в заключение комиссии пункт, который предусматривает отставку девятерых членов КСТР.

Председатель комиссии – депутат от фракции социалистов Адриан Лебединский отметил, что все предложения будут включены в заключение и представлены на пленарном заседании парламента.

"Затем скоординируем с руководством парламента, когда состоятся слушания по отчету о деятельности КСТР за 2018 год", - добавил Лебединский.

Парламент
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Комиссия также решила сформировать рабочую группу, которая проверит: способ организации и проведения конкурса по отбору фирмы, занимающейся оценкой доли аудитории, финансовым положением и использованием публичных средств компанией Teleradio-Moldova; каким образом исполняет обязанности наблюдательный совет госкомпании Teleradio-Moldova; соответствие членов КСТР условиям их избрания на занимаемые ими должности.

Лебединский также попросил всех ответственных лиц сотрудничать с депутатами профильной комиссии для разработки изменений в национальное законодательство, чтобы "СМИ функционировали одинаково и правильно".

"На следующих заседаниях комиссии рассмотрим все предложения, которые будут, чтобы до конца июля у нас была ясность, и мы могли перейти к публичным слушаниям", - добавил Лебединский.

Дополнения в первую очередь касаются Кодекса об аудиовизуальных медиауслугах Молдовы.

Члены КСТР назначаются постановлением парламента на шестилетний срок.

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Теги:
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