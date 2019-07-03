Какие вопросы обсуждает лидер Приднестровья во время визита в Москву

Глава непризнанной ПМР во время двухдневного пребывания в российской столице встретился с высокопоставленными чиновниками правительства и Совета Федерации РФ.

ТИРАСПОЛЬ, 3 июня – Sputnik, Ирина Ляхова. Лидер непризнанной ПМР Вадим Красносельский второй день находится с визитом в Москве. В российской столице у него состоялись встречи с высокими правительственными чинами и представителями верхней палаты парламенты РФ.

Россия будет рядом и впредь

Вадим Красносельский встретился с министром сельского хозяйства РФ, сопредседателем российско-молдавской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Дмитрием Патрушевым.

Темой разговора стало экономическое взаимодействие между Приднестровьем и Российской Федерацией. На встрече с председателем комитета Совета Федерации Федерального собрания РФ по международным делам Константином Косачевым и его заместителем Фаритом Мухаметшиным он обсудил вопросы получения приднестровцами российского гражданства и применения материнского капитала в регионе.

Константин Косачев высказал готовность "подставить плечо и содействовать в двустороннем формате".

"Россия всегда была рядом, всегда оказывала содействие в решении проблем – и социально-экономических, и гуманитарных. Можете не сомневаться, что так оно будет и впредь. Мы в вашем полном распоряжении", – заверил российский парламентарий.

Проблема получения российского гражданства

Красносельский обратил внимание на то, что Приднестровье – территория компактного проживания сотен тысяч россиян, и тема получения российского гражданства актуальна для жителей региона.

По его словам, эта проблема включает несколько аспектов. Один из них - получение гражданства РФ молодыми людьми, родившимися после 1992 года. Речь идет о двух тысячах человек.

"Они не имеют никакого гражданства, кроме приднестровского, не могут никуда выехать. Проблема обсуждается на различных, в том числе думской, площадках. В итоге принимаются решения по другим территориям. По Приднестровью же вопрос пока остался повисшим в воздухе", - отметил он.

Красносельский также напомнил о проблематичности получения российского гражданства обладателями паспорта СССР. По его словам, в Приднестровье 37 тысяч "все еще советских граждан" и тех, единственным гражданством которых является приднестровское, заявили о желании получить паспорт РФ, но излишняя забюрократизированность процедуры не дает им воспользоваться этим правом.

Материнский капитал и медстраховка

Как рассказал лидер региона, по вопросу возможного применения материнского капитала в Приднестровье обсуждается два направления его использования – приобретение жилья и получение образования в приднестровском госуниверситете.

"Обе позиции продуктивны и работоспособны. Мы можем создать эффективные прозрачные механизмы контроля", – подчеркнул Красносельский.

Участники встречи также обговорили вопрос получения для приднестровцев российских сертификатов медицинского страхования. По словам лидера региона, в представительство Приднестровья в Москве поступают многочисленные обращения приднестровских россиян по вопросам оказания медицинской помощи и по проблемам с получением и использованием полисов медстрахования.

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