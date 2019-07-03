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Игорь Додон

Игорь Додон о сотрудничестве с Майей Санду: у нас слаженная работа

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Президент заявил, что намерен сделать все возможное, чтобы сохранить единство правящей коалиции.

КИШИНЕВ, 3 июля — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что намерен и в дальнейшем беречь единство парламентского большинства по важным для страны вопросам. Об этом глава государства говорил в эфире телеканала НТВ Молдова.

Президент Молдовы Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Мы очень осторожно и внимательно относимся к каждому своему высказыванию", — подчеркнул Игорь Додон.

Президент отметил, что из встреч с людьми в районах вынес убеждение, что единство парламентского большинства встречает одобрение и поддержку.

"Люди говорят, вы должны держаться вместе, несмотря ни на что. У людей появилась вера в то, что у Молдовы есть будущее", — рассказал он.

Также Додон высоко оценил рабочие отношения, которые сложились у него с премьер-министром Майей Санду.

"Я даже не думал, что у нас будет такая совместная работа и совместное видение с Майей Санду по некоторым вещам. Не по всем, понятно. Но я вижу, что у нас слаженная работа", — сказал Додон.

"Я буду делать все возможное, чтобы обходить все острые углы, которые неизбежно будут появляться, чтобы дать шанс этой стране", — подчеркнул глава государства.

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Теги:
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