Вице-председатель ЦИК Родика Чуботару подала в отставку

КИШИНЕВ, 4 июл - Sputnik. Вице-председатель Центральной избирательной комиссии Родика Чуботару подала в отставку.

Заявление об увольнении по собственному желанию уже передано в парламент.

Напомним, 28 июня об уходе с должности заявил член ЦИК Юрие Чокан, а 2 июля заявление об отставке подала председатель Центральной избирательной комиссии Алина Руссу.

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Ранее президент Игорь Додон выразил надежду, что руководство ЦИК и Генеральной прокуратуры последует примеру судей Конституционного суда и подаст в отставку.

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