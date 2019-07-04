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Бывшие члены ЦИК Алина Руссу, Юрие Чокан и Родика Чуботару.

Вице-председатель ЦИК Родика Чуботару подала в отставку

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Молдова после политического кризиса (57)
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ЦИК вслед за Конституционным судом накрыла волна увольнений.

КИШИНЕВ, 4 июл - Sputnik. Вице-председатель Центральной избирательной комиссии Родика Чуботару подала в отставку.

Документы. Фото из архива
© Fotolia / Antonio Gravante
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Заявление об увольнении по собственному желанию уже передано в парламент.

Напомним, 28 июня об уходе с должности заявил член ЦИК Юрие Чокан, а 2 июля заявление об отставке подала председатель Центральной избирательной комиссии Алина Руссу.

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Ранее президент Игорь Додон выразил надежду, что руководство ЦИК и Генеральной прокуратуры последует примеру судей Конституционного суда и подаст в отставку.

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Тема:
Молдова после политического кризиса (57)

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Теги:
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