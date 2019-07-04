Санду в Брюсселе: о чем говорила премьер с еврочиновниками и генсеком НАТО

КИШИНЕВ, 4 июл – Sputnik. Текущая неделя выдалась довольно насыщенной для молдавского премьера Майи Санду, которая совершила первые официальные зарубежные визиты в качестве в качестве главы правительства страны в Румынию и ЕС. В беседах с высокопоставленными чиновниками Санду не только рассказала о задачах кабинета министров под ее руководством, но и ознакомилась с позицией иностранных политиков по вопросу сотрудничества с Молдовой.

В Бухаресте Санду провела беседы с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом и премьером Виорикой Дэнчилэ, а за последние два дня в Брюсселе глава молдавского правительства провела целую серию встреч с европейскими чиновниками, среди которых еврокомиссар по европейской политике соседства и расширению Йоханнес Хан, председатель Евросовета Дональд Туск, вице-председатель Еврокомиссии Марош Шефчович, еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Когда ЕС разблокирует финансовую помощь

Тема разблокирования обещанной Евросоюзом макрофинансовой помощи для Молдовы оказалась сквозной – этот вопрос Санду поднимала на встречах практически со всеми еврочиновниками. Европейцы хоть и принимали молдавского премьера радушно, но четко дали понять: будут выполнены ранее поставленные условия – будут и деньги.

"Применение на практике программы правительства – довольно сложная задача, но Республика Молдова может рассчитывать на помощь Евросоюза как политическую, так и, что важнее, чтобы необходимая финансовая помощь была в распоряжении для внедрения этих фундаментальных реформ", - отметил Хан.

Еврочиновник уточнил, что поддержка и фонды "смогут быстрее мобилизоваться", если будут выполнены необходимые условия, и правительство займется выполнением того, что нужно в области экономики, реформ в сфере юстиции и плюрализма медиа.

© Photo: Правительство Молдовы Молдавский премьер Майя Санду и еврокомиссар по европейской политике соседства и расширению Йоханнес Хан

Необходимые условия и шаги по разблокированию финансовой помощи Санду обсудила с гендиректором Еврокомиссии по политике соседства Кристианом Даниельссоном, а также с комиссаром по экономическим и финансовым вопросам, налогообложению и таможне Пьером Московичем.

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"Нам необходима помощь европейских партнеров. Мы приложим все усилия, чтобы как можно скорее внедрить институциональные реформы на основе соглашения об ассоциации с ЕС", - отметила премьер Санду.

Напомним, что в ноябре 2017 года в Брюсселе был подписан меморандум о предоставлении Молдове Евросоюзом макрофинансовой помощи в размере 100 миллионов евро, из которых 40 миллионов евро — в виде гранта, а 60 миллионов — льготного кредита. В ноябре 2018 года Европейский союз принял решение о приостановлении макрофинансовой помощи до тех пор, пока страна не продемонстрирует прогресс в областях судебной системы и борьбы с коррупцией.

Встреча с генсеком НАТО

На встрече со Столтенбергом, как сообщили в пресс-службе правительства, молдавский премьер обсудила процесс превращения Молдовы из "серой зоны" между Востоком и Западом, созданной бывшим правящим режимом благодаря коррупционным схемам и отмыванию денег, в демократическое государство, обеспечивающее безопасность своих граждан и стабильность в регионе.

© Photo: Правительство Молдовы Молдавский премьер Майя Санду и генсек НАТО Йенс Столтенберг

Санду отметила, что Молдова, воспользовавшись программами и механизмами сотрудничества с НАТО, только выиграла, и смогла начать реформирование оборонного сектора.

"Республика Молдова ценит продуктивный и чрезвычайно полезный диалог, а также сотрудничество с НАТО. Мы заинтересованы в экспертной поддержке, опыте и помощи НАТО в осуществлении демократических реформ и модернизации оборонного сектора", - добавила Санду.

На встрече обсуждалась и помощь НАТО через Фонд поддержки программы "Партнерство ради мира" и программы "Наука за мир и безопасность", особенно в таких сферах, как уничтожение пестицидов, кибербезопасность, защита от химического и биологического оружия. Также обсуждались и многие другие военные проекты, направленные на благо граждан Республики Молдова.

К слову, согласно многочисленным социологическим исследованиям, большая часть граждан Молдовы против вступления республики в НАТО.

Молдова — внеблоковая страна. Согласно Конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года Молдова сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В Кишиневе действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО. Против этого неоднократно выступал президент Игорь Додон.

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