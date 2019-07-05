Молдавские депутаты утвердили ряд отставок

День отставок в парламенте – законодатели рассмотрели и проголосовали за четыре отставки.

КИШИНЕВ, 5 июл – Sputnik. Депутаты парламента Молдовы утвердили отставки членов Центризбикома страны – Алины Руссу, которая возглавляла ЦИК, Родики Чуботару, занимавшей пост вице-председателя комиссии, а также Юрия Чокана.

Поводом для отставок стали заявления об уходе по собственному желанию. Первым, кто решил покинуть президиум Центризбиркома, стал Чекан. Он подал соответствующее заявление в парламент в пятницу, 28 июня. Во вторник о своей отставке объявила Руссу, а в четверг - Чуботару.

Центральная избирательная комиссия состоит из девяти членов, из которых один предлагается президентом Республики Молдова, а остальные восемь – парламентом с соблюдением пропорционального представительства большинства и оппозиции.

Срок полномочий Центризбиркома составляет пять лет, а персональный состав комиссии утверждается постановлением парламента, принятым большинством голосов избранных депутатов.

Члены ЦИК несменяемы в течение срока полномочий и не могут состоять в партиях и других общественно-политических организациях.

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Кроме того, на заседании в пятницу депутаты утвердили отставку Валерия Доагэ с поста члена Высшей судебной палаты. Он решил уйти с занимаемой должности по собственному желанию. Доагэ занимал пост судьи с 2006 года.

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