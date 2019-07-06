Валентина Матвиенко поздравила Ирину Влах с победой на выборах в Гагаузии

КИШИНЕВ, 6 июл – Sputnik. Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко поздравила Ирину Влах с победой на выборах башкана (главы) Гагаузии. Об этом сказано на официальной странице Влах в соцсети Facebook.

В правительственной телеграмме Матвиенко подчеркнула, что в Совете Федерации Влах знают, как энергичного, опытного политика, сторонника активного развития многоплановых связей с субъектами России.

Спикер Совфеда отметила личный вклад избранного башкана в развитие взаимовыгодных межгосударственных связей.

"Желаю Вам, уважаемая Ирина Федоровна, успехов и продуктивной работы на благо жителей Гагаузии", - отметила Матвиенко.

Влах уже поздравили с повторным избранием на пост башкана президент Игорь Додон, спикер парламента Зинаида Гречаная, премьер Майя Санду, представители ряда посольств, вице-премьер России Дмитрий Козак, замглавы МИД РФ Григорий Карасин, а также министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и глава турецкого агентства TIKA Сельда Ёзденоглу. Успехов избранному башкану пожелал и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Члены Центризбиркома Гагаузии утвердили итоговый протокол подсчета голосов на выборах главы автономии. Так, явка граждан к урнам для голосования составила 50,43 процента. За Ирину Влах проголосовали 49 тысяч 742 избирателей (91,27 процента).

Апелляционная палата Комрата должна высказаться по поводу подтверждения результатов выборов и признания мандата башкана Гагаузии Ирины Влах.

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