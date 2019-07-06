С 8 июля Майя Санду и Андрей Нэстасе утратят депутатские мандаты

По итогам выборов, которые состоялись в Молдове в феврале этого года, Санду и Нэстасе стали депутатами высшего законодательного органа страны от блока ACUM, однако в силу некоторых обстоятельств в скором времени они не смогут голосовать в парламенте.

КИШИНЕВ, 6 июл – Sputnik. Повторные парламентские выборы по некоторым одномандатным округам могут состоятся в Молдове в октябре этого года или в любое другое время, утвержденное законодательным органом страны, заявил в эфире радиостудии Sputnik депутат-социалист Василий Боля.

Зачем стране повторные частичные выборы?

Согласно Конституции страны, положение депутата несовместимо с какой-либо другой оплачиваемой должностью, за исключением преподавательской и научной деятельности.

В рамках заседания парламента 8 июня победившую на выборах по одномандатному округу Майю Санду избрали на пост молдавского премьера. Андрей Нэстасе, который также попал в парламент благодаря тому, что заручился поддержкой избирателей по одномандатному округу, стал вице-премьером и главой МВД. С 8 июля у них больше не будет права занимать депутатские кресла. Почему? Ранее Конституционный суд Молдовы пояснял, что ст.5 ч.(1) Закона №39-XIII от 7 апреля 1994 года предусматривает отставку депутата, находящегося в положении несовместимости, в течение 30 дней после признания мандата. Таким образом, 30-дневный срок после признания мандата для устранения ситуаций несовместимости является переходным периодом, в течение которого депутат должен сделать выбор в пользу одной из должностей, исполнение которых в одно время невозможно.

Таким образом, два места в парламенте Молдовы должны быть объявлены Конституционным судом (полный состав которого пока еще не избрали, после того как председатель судьи КС подали в отставку) вакантными до проведения повторных выборов в одномандатных округах, где и одержали победу Санду и Нэстасе.

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Когда пройдут повторные частичные выборы?

В комментарии Sputnik Боля рассказал, что повторные парламентские выборы в одномандатных округах могут пройти вместе с всеобщими местными выборами, которые намечены в стране на 20 октября 2019 года.

"Повторные выборы могут состояться и в октябре, и в другое время, установленное парламентом. Существует практика, касающаяся местных выборов. Раз в четыре года у нас организуются всеобщие местные выборы, а после этого два раза в год Центризбиркомом назначаются, так скажем, частичные выборы", - отметил Боля.

По его словам, когда появятся вакантные места депутатов парламента, избранных по одномандатным округам, то может быть применена такая же практика, как в случае местных выборов. "То есть два раза в год будет устанавливаться конкретная дата, когда появится вакантная должность депутата, будут проводиться выборы по одномандатным округам", - сказал Боля.

Депутат отметил, что после того, как появляется вакантное место депутата парламента, в течение 35-45 дней должны быть проведены выборы и решает это Конституционный суд.

Хронология политических событий

Парламентские выборы в Молдове прошли 24 февраля 2019 года. Граждане республики впервые выбирали депутатов по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам. Явка составила 49,22%. Явочного барьера не было. Избирательный порог для партий составлял 6%, для электоральных блоков — 8%.

Конституционный суд 9 марта признал результаты и утвердил мандаты избранных депутатов. Всего в высший законодательный орган республики прошли четыре политические силы - Партия социалистов, которая поддерживает действующего президента Додона и выступает за более тесное взаимодействие с Россией и ЕАЭС, получила 35 мандатов, Демократическая партия во главе с Владимиром Плахотнюком — 30 мандатов, правый блок ACUM - 26 мандатов, партия "Шор" - семь. Также в парламент прошли три независимых кандидата.

В законодательном органе 101 место, ни одной из партий не хватило голосов, чтобы самостоятельно сформировать парламентское большинство для создания правительства. Спустя несколько месяцев дискуссий социалисты и блок ACUM пришли к консенсусу и подписали временное политическое соглашение.

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