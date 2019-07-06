Союз ПСРМ и ACUM: что надо сделать коалиции, чтобы не распасться

КИШИНЕВ, 6 июл – Sputnik, Елена Комолова. После долгого застоя политическая жизнь в Молдове стала в прямом смысле кипеть. Кризис во власти преодолен. У страны появилось парламентское большинство – Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и блок ACUM (в который входят партии PAS и DA) подписали соглашение о сотрудничестве, правда с приставкой "временное". Есть у республики и правительство. А еще есть огромное количество нерешенных вопросов и проблем. Вместе с тем многие задаются вопросом, как долго продлится союз социалистов и акумовцев. Обозреватель Sputnik разбирался в политических нюансах.

Ретроспектива жаркого начала лета

В течение нескольких месяцев после парламентских выборов партии, прошедшие в законодательный орган, не могли договориться о создании большинства. Лишь 8 июня социалисты и блок ACUM пришли к общему знаменателю, подписав соглашение о временном сотрудничестве. После этого спикером парламента избрали лидера ПСРМ Зинаиду Гречаную, а премьером назначили председателя партии PAS Майю Санду.

Демократы, которые в течение долгого времени стояли у штурвала Молдовы, не признавали решения образовавшегося парламентского большинства и нового кабмина, настаивая на законности старого правительства под руководством Павла Филипа. Конституционный признал все решения новой власти незаконными. В стране в течение нескольких дней было как бы два правительства (!). Власть демократы пытались удержать при помощи пикетов и палаточных городков у стен госведомств.

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Однако мажоритарная коалиция и новое правительство поддержало мировое сообщество – и Восток, и Запад. И Демпартии пришлось сдаться, распустить палаточные городки, освободив здания госструктур, и уйти в оппозицию. Конституционный суд отменил свои решения. Лидер Демпартии Владимир Плахотнюк покинул пределы Молдовы и сложил полномочия руководителя политформирования.

Началась пора многочисленных отставок. Новая власть прямо называет это "чисткой".

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"Мы находимся в процессе очистки государственных структур. Важно, что мы находимся на этапе, когда ставим в руководство ведомств независимых людей, профессионалов, у которых будет мужество и свобода во внедрении реформ, необходимых Молдове. Мы находимся в процессе восстановления страны", - сказала Санду на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Чем запомнится лето 2019 года?

Это лето войдет в историю Молдовы, как период беспрецедентных ситуаций. Июнь начался жарко. Два правительства, скандальные решения Конституционного суда и их последующая отмена, обсуждение ситуации в Молдове на мировом уровне, разрешение политического кризиса в республике, отставка всех членов КС в полном составе и другие увольнения государственных чиновников.

Как долго продержится большинство ПСРМ-ACUM?

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что намерен и в дальнейшем беречь единство парламентского большинства по важным для страны вопросам.

"Мы очень осторожно и внимательно относимся к каждому своему высказыванию", — подчеркнул Додон в интервью одному из местных СМИ.

Глава республики отметил, что из встреч с людьми в районах вынес убеждение, что единство парламентского большинства встречает одобрение и поддержку. "Люди говорят, вы должны держаться вместе, несмотря ни на что. У людей появилась вера в то, что у Молдовы есть будущее", — рассказал он.

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Также Додон высоко оценил рабочие отношения, которые сложились у него с премьером Санду.

"Даже не думал, что у нас будет такая совместная работа и совместное видение с Майей Санду по некоторым вещам. Не по всем, понятно. Но я вижу, что у нас слаженная работа", — сказал глава республики.

Санду в рамках своего визита в Бухарест поделилась с местной прессой тем, каким она видит будущее сотрудничество блока ACUM с социалистами.

"Правда, что политическое партнерство, которое мы, блок ACUM и Партия социалистов, подписали, не совсем обычное. Но это было единственное решение, чтобы избавиться от коррупционного и антидемократического режима", - сказала премьер.

По ее словам, когда стороны подписали соглашение о политическом партнерстве, то в основу его поставили конкретные шаги, меры и решения, "которые выведут страну из тени – сейчас это и происходит".

"У нас есть это соглашение, есть голос Партии социалистов за программу правительства. А в этой программе четко сказано, что соглашение об ассоциации с ЕС стоит в основе работы этого правительства. Конечно, время покажет, насколько продолжительно это партнерство. Но на данный момент обе стороны соблюдают обязательства", - добавила Санду.

Что нужно сделать коалиции, чтобы не распасться

Социолог Ион Жигэу в комментарии Sputnik рассказал о политических прогнозах и продолжительности существования новой мажоритарной коалиции. Эксперт считает, что власти должны продемонстрировать конкретные результаты.

"Может быть и такое, что временное соглашение станет продолжительнее, чем "бетонный" альянс. Важно, чтобы новое парламентское большинство провело реформы. Правильно принятое сегодня решение прочувствуется через 4-5 лет", - отметил Жигэу.

Собеседник считает, что новому правительству необходимо принимать кардинальные решения.

"Они должны показать результаты до истечения трех месяцев (с момента утверждения кабинета министров – ред.). Конечно, есть более проблемные моменты. К примеру, юстиция и прокуратура. Здесь у них есть оправдание, но не думаю, что положение дел там должно продолжаться долго", - сказал социолог.

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По его мнению, может произойти и так, что у нынешнего правительства окажется "долгая жизнь".

"Что касается экономики, то новому кабмину необходимо запустить и другие моторы, а не только потребление", - сказал Жигэу.

У социалистов, и у акумовцев есть шанс показать себя настоящими патриотами, работающими на благо страны без актуализации геополитических противоречий, заявил политолог Сергей Манастырлы в комментарии радиостудии Sputnik.

"Не уверен, что их временный союз продлится больше года. В противном случае это будет подвигом с их стороны и можно будет заказывать памятник участникам этого союза. Если они надолго удержатся в одной упряжке, не разорвут страну и не спровоцируют новый виток политического кризиса, это покажет их политическую зрелость", - отметил Манастырлы.

Однако существует вероятность, что, выполнив объявленную ранее общую задачу, ПСРМ и ACUM начнут политическую войну друг с другом.

"Полагаю, что как только станет очевидной судьба Демпартии, как только победители, получившие власть, смогут взять под контроль Генеральную прокуратуру и определятся с судьбой Конституционного суда, тогда, уверенные в своих силах, они могут начать заниматься друг другом", - резюмировал эксперт.

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