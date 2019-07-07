13:19 07 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.26
  • USD17.95
  • RUB0.28
  • RON4.29
  • UAH0.70
Поиск
Maia Sandu

Санду планирует встретиться с Зеленским и Меркель

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
71 0 0

Визит главы молдавского кабмина на Украину запланирован на середину следующей недели, а в Германию – пятью днями позже.

КИШИНЕВ, 7 июл – Sputnik. Молдавский премьер Майя Санду отправляется с официальным визитом в Киев и Берлин, где у нее запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Следующие мои официальные визиты в качестве премьер-министра совершу в Киев 11 июля и в Берлин 16 июля", - сообщила глава молдавского кабмина на своей странице в Facebook.

Она поблагодарила президента Украины за приглашение и готовность провести эту встречу так скоро.

По мнению Санду, у Украины и Молдовы схожий политический опыт, особенно в борьбе с коррупцией и в построении демократической и функциональной государственности, ориентированной на потребности граждан. Кроме того, как считает молдавский премьер, обе страны преследуют одну и ту же цель - европейскую интеграцию.

Игорь Додон и Майя Санду
© Sputnik / Miroslav Rotari
Союз ПСРМ и ACUM: что надо сделать коалиции, чтобы не распасться

"Благодарю немецкого канцлера Ангелу Меркель за приглашение совершить визит в Берлин в первые недели мандата, а также за постоянную поддержку Германии гражданам Молдовы", - отметила Санду.

Свой первый официальный зарубежный визит в качестве молдавского премьера Санду совершила 2 июля в Бухарест, где она пообщалась с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом и главой правительства Виорикой Дэнчилэ. Затем Санду отправилась в Брюссель, где провела целую серию встреч с европейскими чиновниками, среди которых еврокомиссар по европейской политике соседства и расширению Йоханнес Хан, председатель Евросовета Дональд Туск, вице-председатель Еврокомиссии Марош Шефчович, еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем, а также с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

С 8 июля Майя Санду и Андрей Нэстасе утратят депутатские мандаты


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Поцелуи из сокровищницы мирового кино
Балтийская аномалия
Видео: "Балтийская аномалия" - воочию
Результат Молдовы на Европейских играх
Результат Молдовы на Европейских играх

блок_2
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться