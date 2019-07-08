Первый месяц: что удалось и что не удалось новой власти

Обозреватель Sputnik Молдова разбирался, что успела сделать за этот месяц новая власть, а что у нее пока не получается.

Восьмого июля исполнился ровно месяц с тех пор, как в парламенте было создано правящее большинство, избрано руководство законодательного органа, назначен премьер-министр и создано правительство — и все за один день 8 июня 2019 года. Понятно, что один месяц — не сто дней, но все же, учитывая интенсивность событий, это уже какая-то рубежная дата. А значит, можно говорить и о первых результатах.

Получилось: коалиция сохраняет единство

После образования в парламенте правящего большинства некоторые политологи пророчили, что "ситуативная коалиция" прозападного блока ACUM и провозгласившей Россию стратегическим партнером Молдовы ПСРМ проживет не больше нескольких недель. Так сказать, закончится ситуация, закончится и мир между союзниками. Однако прошел уже месяц, а коалиция цела и невредима.

Социалисты и "акумовцы" сумели временно забыть о геополитических противоречиях и нашли способ, как работать совместно, не наступая друг другу на ноги.

Не сумела рассорить партнеров даже ситуация вокруг обсуждения новой кандидатуры генерального прокурора. Известно, что премьеру Майе Санду хотелось бы видеть на этом посту специалиста из-за рубежа. Социалисты, напротив, категорически против назначения иностранного гражданина генпрокурором Молдовы. Вопрос с новым генпрокурором пока не решен, однако обозреватели заметили, как осторожно, стараясь не задеть друг друга неловким публичным высказыванием, ПСРМ и ACUM обсуждают этот вопрос. Идет нормальная, конструктивная дискуссия. От такого граждане Молдовы, в общем-то, давно отвыкли.

В двух словах об отношениях союзников по коалиции на днях рассказал президент Игорь Додон в эфире одного из национальных телеканалов.

"Мы очень осторожно и внимательно относимся к каждому своему высказыванию", — подчеркнул Игорь Додон, высоко оценив рабочие отношения, которые сложились у него с премьер-министром Майей Санду.

"Я даже не думал, что у нас будет такая совместная работа и совместное видение с Майей Санду по некоторым вещам. Не по всем, понятно. Но я вижу, что у нас слаженная работа", — сказал Додон.

"Я буду делать все возможное, чтобы обходить все острые углы, которые неизбежно будут появляться, чтобы дать шанс этой стране", — заявил глава государства.

Получилось: внешняя политика — сотрудничество вместо конфронтации

Во внешней политике Молдовы после смены власти произошли заметные перемены. На смену конфронтации и провокационным действиям пришли взвешенность и желание наладить хорошие отношения со всеми партнерами Молдовы.

Мимо внимания обозревателей не прошло незамеченным, что в программу правительства Майи Санду был включен пункт, которого раньше не было в программах прежних "евроинтеграторских" правительств: "Будем продвигать постоянный институциональный диалог, предсказуемый и реалистичный, с Российской Федерацией, направленный, прежде всего, на создание оптимальных условий для развития взаимовыгодного партнерства".

Во время голосования по резолюции, позволяющей российской делегации участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, за возвращение России в ПАСЕ большинством голосов проголосовали 11 стран, в том числе и Молдова. Крайне правые политики и обозреватели позже подвергли обструкции членов делегации Молдовы от блока ACUM. Однако к чести "акумовцев", критика правых не заставила их изменить свое мнение.

С другой стороны, наметилось расширение внешнеполитических связей между администрацией президента и западными странами. В конце июня президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что обсудил с европейскими партнерами возможный визит в Брюссель, а в сентябре-октябре глава государства посетит с официальным визитом США.

Получилось: нормализуются отношения с РФ

За месяц парламентская коалиция сумела продвинуться в деле нормализации отношений с одним из главных внешнеторговых партнеров Молдовы.

Во время визита в Молдову вице-премьера РФ Дмитрия Козака была возобновлена работа межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Молдова - РФ. "С сегодняшнего дня начнется уже другой диалог, исходя из интересов Российской Федерации и Республики Молдова. Есть много вопросов, которые нужно решать. Это касается и торговли, и энергетики, и гуманитарной сферы, и других тем", - заявил президент Игорь Додон, комментируя это событие.

Президент РМ сообщил, что в рамках работы межправкомиссии будут обсуждены вопросы продления решений, которые действуют до 1 июля, относительно пяти товарных позиций, по которым достигнуты соглашения о беспошлинной торговле с РФ. А правительство России после обращения кабмина Молдовы приняло решение продлить до конца 2019 года нулевые пошлины на пять товарных позиций из РМ. Это овощи, фрукты, фруктовые и овощные консервы, виноград и винодельческая продукция.

Получилось: ЕС размораживает помощь

Улучшились и отношения Молдовы с Европейским союзом, который заморозил финансовую помощь нашей стране после ряда политических решений, принятых прежним руководством РМ. Первый транш макрофинансовой помощи от ЕС Молдова может получить совсем скоро - уже в ближайшие месяцы, заявил евродепутат Зигфрид Мурешан, приехавший в Молдову в составе делегации комиссии по международным делам ПАСЕ.

"Мы всегда говорили, что эти деньги будут переданы Молдове сразу после выполнения условий. После разговора с представителями правительства мы увидели полную готовность выполнить эти условия, поэтому первая часть транша может быть перечислена в ближайшие несколько месяцев", - заявил представитель комиссии ПАСЕ.

Необходимые условия и шаги по разблокированию финансовой помощи Санду обсудила с гендиректором Еврокомиссии по политике соседства Кристианом Даниельссоном, а также с комиссаром по экономическим и финансовым вопросам, налогообложению и таможне Пьером Московичем.

Не получилось: отставка генпрокурора

Остается на своем месте прежний генеральный прокурор Эдуард Харунжен, хотя его отставки требует и парламентское большинство, и премьер-министр Майя Санду, и президент Молдовы Игорь Додон.

Премьер-министр Майя Санду заявила, что руководство Генеральной прокуратуры Молдовы обязательно будет сменено, а Эдуард Харунжен ответит перед законом за свое бездействие и злоупотребление положением.

Президент Молдовы, в свою очередь, заявил, что если генпрокурор не уволится в течение 5-6 дней, придется принять более жесткие меры. Как заявил Додон, такими мерами может быть внесение поправок в Закон о прокуратуре, которые позволят отправить генпрокурора в отставку.

Не получилось: поиск бенефициаров из "списка Kroll"

Игорь Додон на заседании высшего совета безопасности заявил, что новое правительство и парламент напрямую обратятся в компанию Kroll за деталями проведенного расследования по преступлениям в банковском секторе.

Новая власть требует предоставить в ее распоряжение прежде всего список конечных бенефициаров схем по выводу денег из Молдовы. Была создана парламентская комиссия по расследованию нарушений в банковском секторе, которая опубликовала отчет Kroll-2 частного детективного агентства, проводившего расследование нарушений в банковской системе Молдовы.

Однако списка бенефициаров в этом отчете нет. Власти заявляют, что этот список находится в Молдове, однако у кого именно — на этот вопрос четкого ответа все еще не получено. В свою очередь, генпрокурор Молдовы Эдуард Харунжен заявляет, что списка к отчету Kroll-2, который бы содержал имена конечных бенефициаров "кражи века", не существует.

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