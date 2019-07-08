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Майя Санду

Майя Санду покинула кресло депутата парламента

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Молдова после политического кризиса (60)
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В соответствии с законом, премьер-министр Молдовы покинула парламент.

КИШИНЕВ, 8 июл - Sputnik. Выполнив требование законодательства о несовместимости поста депутата с другой оплачиваемой должностью, премьер-министр Молдовы Майя Санду сложила мандат депутата парламента. Об этом глава правительства сообщила в Facebook.

Заседание правительства Молдовы. Глава МВД Адрей Нэстасе и молдавский премьер Майя Санду
© Sputnik / Miroslav Rotari
С 8 июля Майя Санду и Андрей Нэстасе утратят депутатские мандаты

Теперь в одномандатном избирательном округе №50, по которому Майя Санду была избрана депутатом парламента, придется проводить досрочные выборы. Премьер-министр выразила сожаление в связи с тем, что после введения смешанной избирательной системы создалась ситуация, когда в избирательных округах приходится регулярно проводить досрочные выборы.

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"Когда ввели смешанную систему, то думали только об одном - как удержаться у власти вопреки желанию граждан. Им было не важно, что на протяжении четырех лет работы парламента будут постоянные выборы в округах, не важно, что эти выборы будут стоить бюджету десятки миллионов леев (только для проведения выборов в округе в Европе нужно будет выделить несколько миллионов леев), не важно, что диаспора будет слабо представлена. Однако, несмотря на все трюки, люди их наказали и отправили подальше от власти", - написала Санду.

Премьер-министр отметила, что в ближайшем времени смешанную систему отменят, и Молдова вернется к пропорциональной системе выборов по партийным спискам.

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Ожидается, что об уходе из парламента заявит и Андрей Нэстасе, который был назначен вице-премьером и главой МВД.

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Тема:
Молдова после политического кризиса (60)

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Теги:
Санду, закон


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