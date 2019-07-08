Жесткий вердикт - во вторник парламент решит судьбу генпрокурора Харунжена

Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что на вторник запланировано заседание высшего законодательного органа республики, где парламентарии приступят к отстранению от должности генерального прокурора Эдуарда Харунжена.

КИШИНЕВ, 8 июл - Sputnik. Парламент Молдовы созовет пленарное заседание, чтобы начать процедуру отстранения от должности генерального прокурора Эдуарда Харунжена. Об этом на своей персональной странице в Facebook сообщил глава государства Игорь Додон.

Первый месяц: что удалось и что не удалось новой власти>>>

"Прошло уже больше месяца с тех пор, как все молдавское общество, руководство парламента и правительства Республики Молдова, все мы попросили господина Харунжена уйти в отставку достойно. В отличие от других высокопоставленных должностных лиц страны, нынешний генеральный прокурор, назначенный на этот пост в весьма сомнительных с точки зрения законности обстоятельствах, так и не нашел в себе смелости уйти", - написал президент.

Додон напомнил, что с момента назначения на эту должность Харунжена, он опротестовывал процедуру, по которой был назначен генеральный прокурор. Президент подчеркнул, что после законодательного закрепления парламентариями отставки генпрокурора, он подпишет указ о его отставке.

По мнению президента, восстановление и укрепление правового государства в Молдове – это приоритет номер один для новой правящей коалиции, а любые попытки подорвать этот процесс "будут решительно пресечены".

В свою очередь, премьер-министр Молдовы Майя Санду на брифинге в пятницу заявила, что "руководство Генеральной прокуратуры Молдовы обязательно будет сменено".

Все ли тайное стало известным: опубликован отчет Kroll – 2>>>

"Сегодня в Молдове не существует прокуратуры. Она формально есть, но на самом деле не работает. У Генпрокуратуры было достаточно времени доказать, что выполняет свои обязанности. Но многие резонансные дела так и не сдвинулись с места", - сказала Санду.

По ее словам, все существующие в стране 660 прокуроров должны вести себя как настоящие прокуроры. По словам Санду, единственное, что она требует у прокуроров, это исполнять закон, и тем самым защищать граждан и государство.

Накануне генеральный прокурор Молдовы Эдуард Харунжен отказался комментировать заявление президента страны Игоря Додона по поводу того, что если он не подаст в отставку в течение недели, то глава республики обещает "другие меры". В частности, может быть изменен закон о прокуратуре таким образом, чтобы освободить этот пост.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK