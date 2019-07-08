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Парламент Республики Молдова

Нэстасе последовал примеру Санду и сложил мандат депутата - заявление политика

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Согласно требованиям действующего законодательства, спустя месяц после утверждения в должности министра МВД и вице-премьера, Андрей Нэстасе сложил депутатский мандат.

КИШИНЕВ, 8 июл - Sputnik. Министр внутренних дел, вице-премьер Андрей Нэстасе сложил депутатский мандат, как того требует законодательство Молдовы.

Майя Санду
© Sputnik / Miroslav Rotari
Майя Санду покинула кресло депутата парламента

Произошло это спустя месяц после утверждения его членом кабинета министров. Об этом политик сообщил на своей персональной странице в социальной сети Facebook. 

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Нэстасе еще раз поблагодарил избирателей, отдавших ему свои голоса по избирательному округу №33, а также подчеркнул, что в новой должности будет бороться за укрепление демократии в Молдове и возвращение правового государства. 

"Восьмого июня нынешнего года Республика Молдова получила новый исторический шанс. Я лично никогда не стремился к привилегиям, связанным с определенной государственной должностью. Я всегда отталкивался от того, что, какую бы должность я ни занимал, буду работать ради общего блага, ради того, чтобы быть полезным людям", - написал Нэстасе. 

Министерство Внутренних Дел
© Sputnik / Miroslav Rotari
Андрей Нэстасе: политизация МВД отныне прекращена

По словам главы МВД, сегодня новое правительство сталкивается с наиболее тяжелым испытанием за всю историю  существования независимой Молдовы. Главное, по мнению политика, что должен сделать новый кабинет министров, - вернуть людям надежду и веру в завтрашний день. Нахоядсь на посту главы МВД, Нэстасе пообещал сделать все возможное, чтобы оправдать доверие граждан.

"Мы, как команда, которая взяла на себя ответственность за управление страной, не будем заниматься политическими расправами. А нормальные и неподкупные специалисты займут рабочие места во всех госучреждениях", - написал вице-премьер. 

Несколькими часами ранее, выполнив требование законодательства о несовместимости поста депутата с другой оплачиваемой должностью, премьер-министр Молдовы Майя Санду сложила мандат депутата парламента.

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Теперь в избирательных округах №33 и №50, по которым избирались Нэстасе и Санду, придется проводить досрочные выборы. Депутатское кресло сегодня должна покинуть и министр образования, культуры и исследований Лилиана Николаеску-Онофрей.

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Теги:
отставка, депутат, министр, МВД РМ, Андрей Нэстасе


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