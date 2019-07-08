Один из экс-министров правительства Филипа назначен советником Додона

Глава республики предложил одному из бывших министров финансов, который работал в составе правительства Павла Филипа, пост своего советника.

КИШИНЕВ, 8 июл – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон подписал указ о назначении экс-министра финансов Иона Кику советником главы республики.

"Неоднократно и публично давал высокие оценки его усилиям, направленным на повышение эффективности бюджетно-налоговой системы. Основывался при этом на опыте совместной работы с господином Кику в 2005-2009 годах в команде госпожи Гречаной. Накопленный в те годы опыт, а также деятельность Иона Кику во Всемирном банке на протяжении многих лет – это именно те основания, которые позволили мне без колебаний одобрить его назначение на пост министра в декабре 2018 года", - написал Додон на своей странице в Facebook.

По его словам, "несмотря на многие вызовы в бюджетной сфере за этот период, господин Кику вместе с командой профессионалов министерства финансов сумел сохранить стабильность бюджетно-фискальной системы".

"Обсудили с ним вызовы для нынешней системы, связанные со спецификой 2019 года, в том числе необходимость проведения бюджетно-налоговой политики с целью повышения конкурентоспособности нашей экономики, успешную имплементацию закона о заработной плате в публичном секторе, а также другие назревшие реформы финансово-банковского сектора страны", - отметил президент.

Додон сообщил, что "с учетом опыта господина Кику в этих областях, его неподкупности, а также в связи с необходимостью привлечения высококлассных специалистов на службу государству и обществу, предложил ему принять предложение о его назначении на должность советника президента Республики Молдова".

"Страна нуждается в добрых свершениях, а объективный анализ прошлых ошибок и упущений – решающий для будущего успеха фактор. Стране нужны неподкупные люди, преданные государству Республика Молдова. Рад, что господин Кику принял это предложение", - заключил Додон.

Кику окончил Академию экономических наук Молдовы, факультет менеджмента.

До назначения в Министерство финансов он занимал должность председателя Совета стратегического развития медицинского университета имени Николае Тестемицану, был консультантом по управлению государственными финансами в различных проектах.

В период с апреля 2008 года по сентябрь 2009 года он занимал должность главного государственного советника премьер-министра Республики Молдова по экономическим вопросам и внешним связям.

В период правления коммунистов в 2006-2008 годах он занимал должность заместителя министра финансов Республики Молдова. Ранее был членом Совета директоров Банка развития Совета Европы.

В 2005 году занимал должность директора Главного управления структурных реформ Министерства экономики и торговли Республики Молдова.

В январе 2018 года Кику был назначен на должность генерального секретаря министерства финансов постановлением правительства Республики Молдова.

А в декабре 2018 того же года утвержден министром финансов в правительстве Павла Филипа.

Проходил профессиональные стажировки в Бельгии, Голландии, США, Польше, Словении, Австрии.

Иону Кику 47 лет. Женат, есть трое детей.

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