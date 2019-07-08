Майя Санду - самый малообеспеченный премьер за всю историю Молдовы

КИШИНЕВ, 8 июл - Sputnik. Майя Санду стала молдавской чиновницей с самыми скромными доходами. По крайней мере, об этом можно судить по официальной декларации премьер-министра, которую она опубликовала одновременно с уходом с депутатской должности.

В минувшем году молдавский премьер заработала 500 румынских леев за участие в научной конференции в Национальном театре Иоан Лука Караджале в Бухаресте. Процентный доход по вкладу в банке Bank-Fund Staff Federal Credit Union составил 538 долларов США.

Если подсчитать общий доход Майи Санду за 2018 год, выйдет сумма в 11 792 молдавских лея - это эквивалентно двум среднемесячным зарплатам по экономике.

На эти средства вряд ли можно прожить в Молдове целый год, однако молдавский премьер ранее заявила о том, что она рассчитывает свой бюджет на основе сбережений, которые ей удалось собрать на предыдущем месте работы.

Maia Sandu by on Scribd

Среди задекларированного имущества как в стране, так и за ее пределами, Майя Санду указала депозитный счет с 35 тысячами 524 долларами, а также квартиру общей площадью 74,5 квадратных метра стоимостью в 440 тысяч 114 леев и автомобиль модели Toyota RAV4, приобретенный ею в 2017 году. Машина, согласно декларации молдавского премьера, была куплена за 170 тысяч леев.

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