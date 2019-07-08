Додон и Васнецов: отношения между Молдовой и Россией вышли на новый этап

Глава республики и российский дипломат изучили возможность расширения торгово-экономических связей, прежде всего в сфере агропромышленного комплекса.

КИШИНЕВ, 8 июл – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон и посол России в республике Олег Васнецов констатировали успешное начало нового этапа двусторонних отношений после создания парламентского большинства и правительства Молдовы.

"Обсудили широкий круг вопросов двусторонних отношений, констатировали успешное начало их нового этапа после создания парламентского большинства и правительства Молдовы, а также после возобновления работы молдавско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству", - написал Додон на своей странице в Facebook.

Глава республики сообщил, что выразил признательность российской стороне за продление после 1 июля срока действия беспошлинного экспорта для некоторых категорий молдавских товаров на российский рынок.

"В этом же контексте изучили возможность расширения торгово-экономических связей, прежде всего в сфере агропромышленного комплекса", - отметил Додон.

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По его словам, стороны также обговорили детали запланированного на 20-21 сентября второго молдавско-российского экономического форума, в котором ожидается активное участие российских деловых кругов, в том числе из регионов РФ.

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