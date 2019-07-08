Месяц после создания правящего большинства в Молдове: что заявил Додон

Прошел месяц после того, как социалисты и блок ACUM подписали соглашение о временном сотрудничестве: глава республики обозначил, что уже сделано новой властью, и что еще предстоит реализовать.

КИШИНЕВ, 8 июл – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон назвал первые результаты спустя месяц после создания парламентского большинства и формирования нового правительства, а также обратил внимание на то, что только совместными усилиями администрации главы республики, парламента и кабмина можно достичь успеха.

Месяц после разрешения политического кризиса

Как написал Додон на своей странице в Facebook, "будучи созданным в крайне напряженный для молдавской молодой демократии период, "столкнувшись с незаконными попытками и действиями бывших властей, желавших удержаться любой ценой, имея в качестве высшего приоритета избежание насилия и разрушения этого государства, новое парламентское большинство сейчас предпринимает решительные меры для возвращения Молдовы в русло демократии и социального-экономического развития".

Он отметил, что "запущен процесс очищения государственной системы от скомпрометированных деятелей, в том числе в Конституционном суде, Центральной избирательной комиссии, других учреждениях, имеющих жизненное значение для надлежащего функционирования демократического государства".

"Уже есть первые результаты пресечения многочисленных актов коррупции и контрабанды, восстанавливается взвешенная внешняя политика путем построения корректных и прагматичных отношений с основными партнерами нашей страны", - отметил президент Молдовы.

По его словам, в тоже время "удается сочетать действия по сносу старого режима с действиями по созиданию правового государства и обеспечению социально-экономического развития страны". Он обратил внимание, что правительство и парламентское большинство сосредоточены на обеспечении финансовой устойчивости страны, в качестве приоритета обозначены зарплаты и социальные выплаты.

"Мы восстановили диалог с нашими партнерами по развитию, чтобы Республика Молдова могла получить финансовую помощь, приостановленную по причине безответственных политических действий бывших властей. Наша задача – сделать так, чтобы старые коррупционные схемы не были заменены новыми, то есть чтобы мы не наступили снова на одни и те же грабли, как это было каждый раз при смене власти", - заявил Додон.

Майя Санду рассказала о работе правительства Молдовы - видео>>>

Он подчеркнул, что намерен воспользоваться всеми имеющимися законными инструментами для того, чтобы искоренить такие явления.

Поставленные цели

Как отметил глава республики, естественно, молдавское общество желает более быстрых перемен.

"Однако я считаю, что в условиях двоевластия, которое продолжалось неделю в результате попытки узурпации власти Демократической партией и очевидного саботажа, организованного отправленными в отставку или еще находящимися во власти высокопоставленными функционерами, новой правящей коалиции все же удалось осуществить значительные перемены, которые мы задумали сделать", - сказал президент.

Эксперт: что станет первым серьезным испытанием для союза ПСРМ и ACUM>>>

По его словам, возврат к нормальному положению вещей в стране – непростой процесс, как показывает опыт многих государств.

"Нам удалось многое и еще предстоит сделать многое, но одно должно быть ясно для всех: процесс демонтажа олигархии в Республике Молдова необратим", - отметил Додон.

Глава республики считает, что "сегодня как никогда с 1991 года удалось консолидировать общество вокруг благородной идеи освобождения страны от пут мафии и коррупции, дать гражданам еще один шанс поверить в будущее нашей страны".

"Мы убеждены в том, что лишь совместными усилиями во благо Республики Молдова мы достигнем успеха. Вместе с коллегами из парламента и правительства мы осознаем это и не допустим, чтобы наша благородная миссия была провалена", - заключил Додон.

Жаркий июнь в Молдове

Лето в Молдове во всех смыслах этого слово жаркое и с точки зрения погоды, и с точки зрения политических событий.

В течение нескольких месяцев после парламентских выборов партии, прошедшие в законодательный орган, не могли договориться о создании большинства. Лишь 8 июня Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и блок ACUM (в который входят партии PAS и DA) пришли к общему знаменателю, подписав соглашение о временном сотрудничестве, сформировали парламентское большинство и утвердили состав кабмина.

Майя Санду призвала начать чистку судебной системы>>>

Однако демократы, которые в течение долгого времени стояли у штурвала Молдовы, не признавали решения образовавшегося парламентского большинства и нового правительства, настаивая на законности старого кабмина под руководством Павла Филипа. Конституционный суд сначала признал все решения новой власти незаконными, и в стране в течение недели было как бы два правительства. Власть демократы пытались удержать при помощи пикетов и палаточных городков у стен госведомств. Но мажоритарная коалиция и новое правительство поддержало мировое сообщество – и Восток, и Запад. И Демпартии пришлось сдаться и уйти в оппозицию. Конституционный суд после этого отменил свои решения. Лидер Демпартии Владимир Плахотнюк покинул пределы Молдовы и сложил полномочия руководителя политформирования. В стране началась горячая пора отставок.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK