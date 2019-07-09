Парламент констатировал несоответствие Эдуарда Харунжена должности генпрокурора

Депутаты установили, что на пост главы генпрокуратуры Харунжена назначили с нарушением закона.

КИШИНЕВ, 9 июл - Sputnik. На пленарном заседании во вторник депутаты парламента большинством голосов приняли постановление о несоответствии Эдуарда Харунжена должности генпрокурора.

Этот вопрос стал единственным в повестке дня заседания законодательного органа. Авторами проекта выступила группа депутатов, представляющих правящую коалицию ПСРМ-ACUM.

За проект проголосовали 56 парламентариев. Фракция Демократической партии голосовала против.

Депутаты констатировали, что при назначении Эдуарда Харунжена на должность генерального прокурора не были соблюдены необходимые условия. Согласно тексту постановления, был проигнорирован тот факт, что Харунжен являлся членом Высшего совета прокуроров, что является нарушением положений Закона "О прокуратуре".

В соответствии с пунктом (e) части 1 статьи 17 указанного закона, "на должность Генерального прокурора может претендовать лицо, которое... e) в течение последних шести месяцев не было членом Высшего совета прокуроров".

Эдуард Харунжен был назначен генеральным прокурором РМ в декабре 2016 года. Указ о его назначении подписал президент Николае Тимофти. Харунжен работал в органах прокуратуры с 1994 года.

Додон незамедлительно подпишет указ об отставке генпрокурора

Ранее президент республики Игорь Додон заявил, что парламент Молдовы созовет во вторник пленарное заседание, чтобы начать процедуру отстранения от должности генерального прокурора Харунжена.

Додон напомнил, что с момента назначения на эту должность Харунжена, он опротестовывал процедуру, по которой был назначен генеральный прокурор. Президент подчеркнул, что после законодательного закрепления парламентариями отставки генпрокурора, он подпишет указ о его отставке.

Накануне генеральный прокурор Молдовы Эдуард Харунжен отказался комментировать заявление президента страны.

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