Место проклятое: лишь один генпрокурор в РМ продержался на посту весь срок

Все остальные генпрокуроры покидали свои должности после смены власти и громких скандалов.

КИШИНЕВ, 9 июл - Sputnik. После провозглашения независимости Республики Молдова прокуратуру возглавляли девять генеральных прокуроров. За одним исключением, никто из них не сумел продержаться на своем посту положенный по законодательству срок. До 2016 года мандат генпрокурора составлял 5 лет, а в 2016 году он был продлен до 7 лет.

Дольше всего во главе Генеральной прокуратуры был Дмитрий Постован, его полномочия продлились на восемь лет, между 1990 и 1998 годами.

За ним следует Валериу Катанэ, который занимал пост генпрокурора в 1998-1999 годы.

Третий "генеральный" занимал своей пост всего два года вместо пяти. Это Мирча Юга, руководивший в 1999-2001 годах, за которым последовал Василе Русу, также отслуживший всего два года в 2001-2003-м.

Пятый генеральный прокурор Валериу Балабан приступил к исполнению своих обязанностей в декабре 2003 года и сдал полномочия в феврале 2007 года.

Его преемник, Валериу Гурбуля, занимал эту должность всего два года в период с 2007 по 2009 год.

За ним в кресло генпрокурора был Валериу Зубко, который служил на этой должности с 2009 по 2013 годы и был отправлен в отставку после трагической "царской охоты", во время которой погиб Сорин Пачу.

Также, всего три года вместо пяти исполнял свой мандат Корнелиу Гурин, в 2013-2016 годах.

Первым прокурором, который должен был служить семь лет, стал Эдуард Харунжен. Он был введен в должность в 2016 году со сроком полномочий до 2023-го. Однако 9 июля 2019 года парламент принял постановление о незаконном назначении Харунжена на пост.

Ожидается, что за решением парламента девятого генпрокурора отправят в отставку.

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