Лишать неприкосновенности судей КС или не лишать – вот в чем вопрос

КИШИНЕВ, 9 июл – Sputnik. Беспрецедентная ситуация сложилась в Молдове – члены Конституционного суда страны в полном составе подали в отставку. Это произошло после того, как разрешился "недельный кризис" в июне этого года.

Сначала члены КС признали незаконными сформированное социалистами и блоком ACUM (в него входят партии PAS и DA) парламентское большинство и утвержденное правительство под руководством Майи Санду, встав на сторону Демпартии, а потом после того, как демократы уступили власть, отменили свое же решение. После этого многие стали задаваться вопросом, какую ответственность должны нести члены КС в случае превышения полномочий.

К слову, парламент создал специальную комиссию "по расследованию обстоятельств попытки антиконституционного путча Демпартии посредством Конституционного суда и Генеральной прокуратуры". Коалиционное большинство считает, что вердикты КС от 7-9 июня, направленные на роспуск парламента и непризнание избранного правительства, могли спровоцировать гражданские столкновения. Обозреватель Sputnik разбирался, целесообразно ли прописывать в законодательстве поправку, которая бы позволила лишать членов Конституционного суда неприкосновенности.

Парламент создал комиссию по расследованию антиконституционного путча>>>

Судьям КС иммунитет необходим

Бывший председатель Конституционного суда Молдовы Виктор Пушкаш считает, что лишать судей неприкосновенности нельзя.

"Да, иммунитет судьи нельзя нарушить. Судья не должен стать героем для того, чтобы выносить правильные решения", - заявил Пушкаш в эфире радиостудиии Sputnik.

Он рассказал, что, когда принимался закон о Конституционном суде, предлагалось, чтобы состав инстанции был из семи судей, однако в парламенте настаивали на шести – по двое от всех ветвей власти.

"Но, чтобы не было парного голосования при вынесении решения, посчитали, что седьмой голос целесообразно отдать председателю. Когда в 2001 году к власти пришли коммунисты, то они решили отказаться от седьмого голоса. На тот момент у них был 71 мандат", - напомнил Пушкаш.

По его словам, "тогда же были внесены следующие изменения в законодательство – при равенстве голосов оспоренный на конституционность закон признается конституционным и дело прекращается". Исходя из этой логики, как отметил Пушкаш, получается, что достаточно иметь влияние на троих членов КС и можно провести через суд любое решение.

"Когда положение в Молдове ухудшилось в политическом смысле, в 2007 году коммунисты внесли следующее изменение в закон: а в других случаях рассмотрение дела откладывается. А какие это другие случаи? Подведение итогов выборов в парламент, подведение итогов выборов президента, конституционность партий. При этом сроки не указаны. И на сегодняшний день такое положение в законе", - отметил Пушкаш.

© Sputnik / Osmatesco Виктор Пушкаш

Как подчеркнул собеседник, когда были случаи попыток давления на членов КС со стороны властей, судьи сопротивлялись им.

"К примеру, в 2002 году, когда коммунисты решили взять власть и на местах (у них было мало советников) и провести досрочные всеобщие местные выборы. Тогда Конституционный суд сказал, что нельзя прерывать мандат местных советников, а это где-то 15 тысяч человек, спустя два года после начала их работы", - добавил Пушкаш.

Как отметил эксперт, таким образом, члены Конституционного суда могли сопротивляться партии, у которой было конституционное большинство в парламенте.

"Меня пытались снять с должности, когда мы освободили одного (судью – ред.), который склонялся к политической партии. То есть, мы сопротивлялись. Отмечу, 99% независимости судьи зависит от самого судьи, и только 1% касаются условий работы. Кадры, как говорится, решают", - сказал Пушкаш.

Судьям КС иммунитет ни к чему

Помимо того, что судьи КС не подчиняются ни одной из ветвей власти, они пользуются и иммунитетом, отметил экс-глава Конституционного суда Дмитрий Пулбере.

"Иммунитет есть у депутата, и парламент может его лишить неприкосновенности. Но если у нас в регламенте парламента четко прописано, как лишать депутата иммунитета, то как лишать судей КС неприкосновенности в законе ничего не сказано. Поэтому мои коллеги-конституционалисты пришли к выводу, что надо прописать и в Конституции, и в других законодательных актах, что делать с иммунитетом судей КС", - добавил он.

По словам собеседника, в этой ситуации важно соблюсти положение Конституции, наделяющее судей КС независимостью. В то же время, считает эксперт, необходимо создать такие условия, которые бы не позволяли судьям злоупотреблять правом и властью.

© Sputnik / Osmatesco Дмитрий Пулбере

У членов Конституционного суда не должно быть неприкосновенности, считает доктор хабилитат в области права, профессор Теодор Кырнац.

"Я лично против любых иммунитетов, которые есть у наших чиновников. Потому что перед законом все должны быть равны. Иммунитет для судей, как считают некоторые, гарантирует как-то независимость", - сказал собеседник.

По его словам, но все-таки, если судьи КС совершают преступления, то эти преступления рассматривает генеральный прокурор и принимает решение Высшая судебная палата.

© Sputnik / Osmatesco Теодор Кырнац

Спорный Конституционный суд

К слову, именно с подачи Конституционного суда в Молдове последние несколько лет демократы решали "неудобные вопросы".

Судьи временно передавали полномочия главы республики спикеру или премьеру, чтобы те могли утвердить законопроекты, которые не поддерживала парламентская оппозиция и лично Игорь Додон. Так были приняты поправки в Кодекс о телевидении и радиовещании, которые запретили в республике ретрансляцию российских новостных телепередач. При помощи КС вразрез с позицией президента решили официально праздновать вместе 9 мая День Победы и День Европы. По такой же процедуре была одобрена передача территории, на которой расположен Республиканский стадион в центре Кишинева, под строительство здания посольства США. Это касается и других скандальных законов… Их судьба, остается под большим вопросом.

Ранее в интервью Sputnik спикер парламента Зинаида Гречаная заявляла, что многие решения, принятые бывшим парламентским большинством, будут пересмотрены.

Пока же Конституционный суд Молдовы остается бездействующим. Власти Молдовы объявили публичный конкурс на замещение должностей в КС.

Согласно Закону о Конституционном суде, учреждение состоит из 6 судей, назначаемых на шестилетний срок. Двое судьи назначаются парламентом, двое - правительством, а двое - Высшим советом магистратуры.

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