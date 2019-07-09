21:30 09 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.07
  • USD17.89
  • RUB0.28
  • RON4.25
  • UAH0.70
Поиск
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл

Заместитель госсекретаря США прибывает в Кишинев: с кем встретится чиновник

© Sputnik / Стрингер
Политика
Получить короткую ссылку
35 0 0

В посольстве США в Молдове рассказали о деталях визита в столицу республики замгоссекретаря по политическим вопросам.

КИШИНЕВ, 9 июл – Sputnik. Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл (David Hale) прибывает в Кишинев в эти выходные. В Молдове американский чиновник пробудет 13-14 июля. Об этом сообщается на официальной странице посольства США в республики в Facebook.

"Заместитель госсекретаря будет находиться в Кишиневе 13-14 июля. Он встретится с премьер-министром Майей Санду и другими официальными лицами, чтобы обсудить усилия нового правительства Молдовы по осуществлению конструктивных реформ, а также поддержку США для сосредоточения внимания правительства на мерах по борьбе с коррупцией", - отмечено в сообщении посольства.

Ранее американское правительство, действуя через Агентство США по международному развитию (USAID), объявило об увеличении на 29 миллионов долларов финансирования для демократического правления и экономического роста в Республике Молдова.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Президент Молдовы и посол США обсудили ситуацию в республике - видео
Первый месяц: что удалось и что не удалось новой власти


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Невесты в свадебных платьях приняли участие в веселом забеге - фото
Художник-аутист
Художник-аутист и его инсталляция "Я тут. Я с тобой"
Средняя зарплата в Молдове и в соседних странах
Средняя зарплата в Молдове и в соседних странах: официальный рейтинг

блок_2
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться