Заместитель госсекретаря США прибывает в Кишинев: с кем встретится чиновник

В посольстве США в Молдове рассказали о деталях визита в столицу республики замгоссекретаря по политическим вопросам.

КИШИНЕВ, 9 июл – Sputnik. Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл (David Hale) прибывает в Кишинев в эти выходные. В Молдове американский чиновник пробудет 13-14 июля. Об этом сообщается на официальной странице посольства США в республики в Facebook.

"Заместитель госсекретаря будет находиться в Кишиневе 13-14 июля. Он встретится с премьер-министром Майей Санду и другими официальными лицами, чтобы обсудить усилия нового правительства Молдовы по осуществлению конструктивных реформ, а также поддержку США для сосредоточения внимания правительства на мерах по борьбе с коррупцией", - отмечено в сообщении посольства.

Ранее американское правительство, действуя через Агентство США по международному развитию (USAID), объявило об увеличении на 29 миллионов долларов финансирования для демократического правления и экономического роста в Республике Молдова.

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