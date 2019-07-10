Лидер Приднестровья впервые обратится с посланием к народу

КИШИНЕВ, 10 июл — Sputnik. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский впервые выступит с обращением к народу и органам власти, в котором определит приоритеты политики региона на ближайшую перспективу.
Об этом было объявлено на заседании президиума Верховного совета (парламента).
"Заседание Верховного совета предварит послание президента Вадима Красносельского. Он обратится к приднестровскому народу и органам власти. Далее законодатели рассмотрят намеченную повестку дня", - говорится в сообщении пресс-службы.
Красносельский до этого не прибегал к практике обращения с посланием.
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Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР. В 1992 году Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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