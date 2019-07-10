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Виталий Игнатьев

МИД Приднестровья: вывод войск РФ не обсуждается

© Sputnik / Irina Leahova
Политика
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Власти Приднестровья не будут обсуждать вывод войск РФ до окончательного урегулирования, считают во внешнеполитическом ведомстве региона.

КИШИНЕВ, 10 июл — Sputnik. Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что власти региона не собираются обсуждать вывод российских войск и преобразование миротворческой операции до момента окончательного урегулирования приднестровского конфликта.

"Миротворческая операция абсолютно будет незыблема и будет проходить в том формате, в том режиме, который доказал свою эффективность, до тех пор, пока мы не придем к окончательному, всеобъемлющему, справедливому урегулированию конфликта", - сказал Игнатьев в эфире одного из местных телеканалов.

По его словам, до этого момента "никаких поползновений в части миротворческой операции, вывода неких войск и так далее, ни обсуждаться, ни дискутироваться на любых уровнях переговорного процесса не будет".

Вадим Красносельский
CC BY 4.0 / Официальный сайт лидера Приднестровья
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На территории непризнанного региона расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. 1 августа 1995 года армия была преобразована в Оперативную группу. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.

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В этом году исполнится 27 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне конфликта поддерживают 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.

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Теги:
регион, Приднестровья


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