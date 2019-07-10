МИД Приднестровья: вывод войск РФ не обсуждается

КИШИНЕВ, 10 июл — Sputnik. Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что власти региона не собираются обсуждать вывод российских войск и преобразование миротворческой операции до момента окончательного урегулирования приднестровского конфликта.
"Миротворческая операция абсолютно будет незыблема и будет проходить в том формате, в том режиме, который доказал свою эффективность, до тех пор, пока мы не придем к окончательному, всеобъемлющему, справедливому урегулированию конфликта", - сказал Игнатьев в эфире одного из местных телеканалов.
По его словам, до этого момента "никаких поползновений в части миротворческой операции, вывода неких войск и так далее, ни обсуждаться, ни дискутироваться на любых уровнях переговорного процесса не будет".
На территории непризнанного региона расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. 1 августа 1995 года армия была преобразована в Оперативную группу. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.
У экс-лидера Приднестровья Шевчука конфискуют имущество>>>
В этом году исполнится 27 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне конфликта поддерживают 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK