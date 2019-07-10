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Владимир Плахотнюк

Нэстасе подтверждает: на Плахотнюка заведено уголовное дело в Швейцарии

© REUTERS / Vladislav Culiomza / File Photo
Политика
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Глава МВД рассказал, что генпрокурору было известно о расследовании по уголовному делу в отношении Владимира Плахотнюка.

КИШИНЕВ, 10 июл – Sputnik. Вице-премьер, министр внутренних дел Андрей Нэстасе подтвердил, что на имя бывшего лидера Демократической партии Молдовы открыто уголовное дело в Швейцарии, сообщает sputnik.md.

Нэстасе заявил, что информация о расследовании утаивалась генеральным прокурором Эдуардом Харунженом. В своем обращение к Высшему совету прокуроров, в котором звучит требование о начале процедуры уголовного преследования в отношении генерального прокурора, Нэстасе отмечает и про уголовное дело, открытое властями Швейцарии против Плахотнюка.

"Многие оперативные источники указывают на тот факт, что власти одного из европейских государств в июне этого года проинформировали Генеральную прокуратуру и Эдуарда Харунжена лично о расследовании по уголовному делу в отношении гражданина Молдовы Владимира Плахотнюка. Дело касается отмывания денег и своей готовности принять комиссию Генеральной прокуратуры Республики Молдова", - сказано в письме Нэстасе.

Владимир Плахотнюк
© Photo: Facebook / Vlad Plahotniuc
Депутат: на Владимира Плахотнюка было заведено уголовное дело в Швейцарии

По его словам, "этот факт был скрыт Эдуардом Харунженом, что наносит существенный ущерб и задерживает международные расследования, связанные с нашей страной".

Ранее депутат парламента от ПСРМ Григорий Новак написал на своей странице в Facebook, что Плахотнюк стал фигурантом уголовного дела в Швейцарии. По словам законодателя, информация поступила из отдела международного сотрудничества Генеральной прокуратуры Республики Молдова. Новак также написал, что об этом известно и Харунжену.

Пока генеральный прокурор никак не прокомментировал эту информацию.

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По данным СМИ, у Плахотнюка есть несколько объектов недвижимости за рубежом, в том числе особняк в Швейцарии, стоимость которого составляет примерно 30 миллионов евро. Ранее в МВД России заочно предъявило Плахотнюку обвинение в контрабанде и сбыте наркотиков.

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