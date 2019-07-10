Высший совет прокуроров об увольнении генерального прокурора

КИШИНЕВ, 10 июля - Sputnik. Высший совет прокуроров (CSP) обсудит в четверг, 11 июля, вопрос об увольнении генерального прокурора Эдуарда Харунжена. Накануне Парламент РМ принял постановление о незаконности назначения Харунжена на занимаемую должность.

Заседание CSP начнется в 10.00 в здании Генеральной прокуратуры. В повестку дня включено рассмотрение вопроса, по официальной формулировке, "о рассмотрении запроса от 9 июля 2019 года, представленного членами Высшего совета прокуроров в отношении некоторой информации, опубликованной в публичном пространстве". Докладчиком выступит Думитру Пулбере.

Во вторник парламент 56 голосами принял постановление о том, что Эдуард Харунжен не отвечает условиям назначения на должность генерального прокурора. Документ был проголосован депутатами парламентского большинства. В своем решении парламент призывает президента страны Игоря Додона издать указ об отставке генпрокурора на основании установленных обстоятельств. Постановление также передано и в Высший совет прокуроров.

Согласно резюме, Харунжен занимал пост заместителя первого заместителя генерального прокурора с июля 2015 года, а после отставки своего предшественника Корнелиу Гурина, 26 февраля 2016 года, он занял должность исполняющего обязанности генпрокурора. Указ о назначении Харунжена генпрокурором 8 декабря 2016 года подписал президент Николае Тимофти.

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Два дня назад министр внутренних дел Андрей Нэстасе обратился к председателю CSP Анжеле Мотузок с призывом созвать совещание, чтобы обсудить вопросы о прокуратуре в целом и об Эдуарде Харунжене, в частности.

"Высший совет прокуроров должен обсудить вопросы, поднятые общественностью, внести жалобы на Генерального прокурора в реестр №1 CSP и назначить в соответствии с пунктом 7 статьи 270 Уголовно-процессуального кодекса и пунктом 5 статьи 34 Закона "О прокуратуре", прокурора или группу прокуроров для рассмотрения жалобы и возбуждения уголовного преследования в отношении Генерального прокурора за соучастие в узурпации государственной власти, превышение должностных полномочий, вмешательство в осуществление правосудия и пассивную коррупцию", - сказал министр внутренних дел.

Принимая во внимание исключительную важность этого вопроса, министр попросил обнародовать информацию о заседании CSP и обеспечить присутствие представителей прессы в зале. Нэстасе напомнил, что парламентом была принята декларация о захваченном характере государства в Республике Молдова, которая дает власти широкие полномочия в процессе освобождения страны от коррумпированных чиновников.

Нэстасе призвал провести это совещание 9 июля, однако руководство CSP отклонило это предложение, заявив, что Высший совет прокуроров - это "независимый орган, часть судебной власти, устав и мандат которого регулируются Конституцией, априори исключая, что представители законодательной или исполнительной власти должны подавать запросы о порядке созыва и организации заседаний этого государственного учреждения".

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