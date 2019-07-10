Додон: за месяц произошла полная перезагрузка молдавско-российских отношений

КИШИНЕВ, 10 июл – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что за прошедший месяц произошла полная перезагрузка двусторонних молдавско-российских отношений.

"Межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству возобновила полноценную работу, а российский бизнес демонстрирует огромный интерес к Республике Молдова", - написал Додон на своей странице в Facebook.

В среду глава республики провел рабочее заседание с президентскими советниками Еленой Гореловой и Ионом Пержу на тему подготовки и проведения второго молдавско-российского экономического форума, который пройдет в Кишиневе 20-21 сентября 2019 года.

Программа форума предусматривает две основные тематические секции - сотрудничество бизнес-сообществ двух стран и кооперация между регионами Республики Молдова и Российской Федерации.

"В этом контексте было отмечено, что уже десятки регионов России подписали соглашения о сотрудничестве с районными и городскими администрациями нашей страны. Считаю, что планируемый Форум станет хорошей площадкой для дальнейшего сближения регионов и деловых кругов Молдовы и России", - отметил Додон.

Первый экономический форум прошел в сентябре 2018 года в Кишиневе. В нем приняли участие более 700 представителей бизнес-кругов наших стран. Тогда стороны подписали семь соглашений о прямых иностранных инвестициях в молдавскую экономику на сумму несколько десятков миллионов долларов США.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK