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Президент Молдовы Игорь Додон

Додон: за месяц произошла полная перезагрузка молдавско-российских отношений

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Глава республики рассказал детали второго молдавско-российского экономического форума, который пройдет в Кишиневе сентябре.

КИШИНЕВ, 10 июл – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что за прошедший месяц произошла полная перезагрузка двусторонних молдавско-российских отношений.

"Межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству возобновила полноценную работу, а российский бизнес демонстрирует огромный интерес к Республике Молдова", - написал Додон на своей странице в Facebook.

Президент Молдовы Игорь Додон и посол России в республики Олег Васнецов
© Photo: Facebook / Dodon Igor
Додон и Васнецов: отношения между Молдовой и Россией вышли на новый этап

В среду глава республики провел рабочее заседание с президентскими советниками Еленой Гореловой и Ионом Пержу на тему подготовки и проведения второго молдавско-российского экономического форума, который пройдет в Кишиневе 20-21 сентября 2019 года.

Программа форума предусматривает две основные тематические секции - сотрудничество бизнес-сообществ двух стран и кооперация между регионами Республики Молдова и Российской Федерации.

"В этом контексте было отмечено, что уже десятки регионов России подписали соглашения о сотрудничестве с районными и городскими администрациями нашей страны. Считаю, что планируемый Форум станет хорошей площадкой для дальнейшего сближения регионов и деловых кругов Молдовы и России", - отметил Додон.

Первый экономический форум прошел в сентябре 2018 года в Кишиневе. В нем приняли участие более 700 представителей бизнес-кругов наших стран. Тогда стороны подписали семь соглашений о прямых иностранных инвестициях в молдавскую экономику на сумму несколько десятков миллионов долларов США.

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