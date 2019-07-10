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Нику Попеску

В молдавских СМИ появилась информация об имуществе министра иностранных дел

© Photo: Facebook / Dodon Igor
Политика
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Местная пресса сняла завесу тайны с имущества одного из ключевых министров правительства Майи Санду - стало известно, какими финансовыми и недвижимыми активами владеет глава МИДЕИ Николай Попеску.

КИШИНЕВ, 10 июн - Sputnik. Не все министры в новом правительстве Молдовы довольствуются средним достатком. По представленным на данный момент декларациям об имуществе, официально самые скромные доходы - у премьер-министра Майи Санду. За 2018 год официально она заработала лишь 11 тысяч 792 лея. 

Как сообщает издание zdg.md, в отличие от главы молдавского кабмина, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Николай Попеску за год заработал 83 тысячи евро за деятельность в Институте исследований в области безопасности Евросоюза и в Европейском совете  по внешней политике.

Помимо этого, в декларации о доходах Николай Попеску указал пособие размером в 1400 евро, полученное в Национальном фонде политических исследований в Париже, а также 104 тысячи евро, полученные от Института исследований в области безопасности Евросоюза для перечисления на персональный пенсионный счет.

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Также глава МИДЕИ отметил в декларации получение 11 тысяч британских фунтов от сдачи в аренду квартиры за рубежом. 

Молдавские СМИ пишут, что Николай Попеску внес в декларацию ряд объектов недвижимости, принадлежащих его семье. Согласно документу, глава МИДЕИ указал, что ему принадлежат три квартиры, а также вилла общей площадью в 105 квадратных метров. Министр также указал, что владеет автомобилем модели Suzuki Vitara, который он приобрел в 2017 году за 14 тысяч евро. 

Семья Николая Попеску также владеет финансовыми активами в стране и за рубежом. Попеску указал в документе, что у него есть 4 депозитных счета, на которых хранится 6 тысяч британских фунтов и 145 тысяч евро.

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Теги:
Декларация, имущество, министр, МИДЕИ


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