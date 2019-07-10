Осенью Молдову посетят депутаты бундестага ФРГ

Спикер парламента Зинаида Гречаная обсудила с послом Германии в Молдове Ангелой Ганнингер вопросы сотрудничества двух стран.

КИШИНЕВ, 10 июл – Sputnik. Осенью 2019 года в Кишинев планируется визит Группы дружбы с Молдовой бундестага Федеративной Республики Германия. Об этом заявила немецкий посол Ангела Ганнингер на встрече со спикером парламента республики Зинаидой Гречаной, сообщили в пресс-службе высшего законодательного органа страны.

В ходе беседы стороны обсудили отношения между двумя государствами, а также межпарламентский диалог.

Гречаная поблагодарила власти Германии за последовательное продвижение и постоянную поддержку республики, в том числе за помощь, оказываемую новому парламентскому большинству, политическое содействие в процессе урегулирования приднестровской проблемы, сотрудничество в различных отраслевых направлениях.

Председатель парламента сообщила, что на прошлой неделе законодательный орган утвердил новый состав Группы дружбы с Федеративной Республикой Германия в числе 32 депутатов от всех парламентских фракций во главе с председателем фракции PAS, входящей в блок ACUM, Игорем Гросу.

Немецкий дипломат также поздравила председателя парламента с недавним назначением на этот пост и грамотным решением политического кризиса в республике Молдова. Кроме того, посол Германии поинтересовалась деятельностью депутатов, парламентских комиссий и задачами парламентского большинства.

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