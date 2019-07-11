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Виорел Морарь

Виорел Морарь готов дать прокурорам информацию о Харунжене

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Высший совет прокуроров соберется, чтобы обсудить деятельность генерального прокурора Эдуарда Харунджена.

КИШИНЕВ, 11 июл - Sputnik. Бывший глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь обратился к членам Высшего совета прокуроров (CSP), заявив, что он готов сообщить подробности о деятельности генерального прокурора Эдуарда Харунжена. Об этом сообщила председатель CSP Анжела Мотузок.

Заседание парламента, архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
Парламент констатировал несоответствие Эдуарда Харунжена должности генпрокурора

"Я хочу довести до сведения CSP детали деятельности генерального прокурора, чтобы вы могли принять объективное решение", - сказал Морарь.

Члены CSP решили заслушать Мораря на одном из следующих заседаний.

Во вторник парламент 56 голосами принял постановление о том, что Эдуард Харунжен не отвечает условиям назначения на должность генерального прокурора. Документ был проголосован депутатами парламентского большинства. В своем решении парламент призывает президента страны Игоря Додона издать указ об отставке генпрокурора на основании установленных обстоятельств. Постановление также передано и в Высший совет прокуроров.

Согласно резюме, Харунжен занимал пост заместителя первого заместителя генерального прокурора с июля 2015 года, а после отставки своего предшественника Корнелиу Гурина, 26 февраля 2016 года, он занял должность исполняющего обязанности генпрокурора. Указ о назначении Харунжена генпрокурором 8 декабря 2016 года подписал президент Николае Тимофти.

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Теги:
генеральная прокуратура


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