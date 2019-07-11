12:41 11 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.01
  • USD17.84
  • RUB0.28
  • RON4.23
  • UAH0.69
Поиск
Срочно:
Эдуард Харунжен

Генпрокурор Эдуард Харунжен подал в отставку

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Политика
Получить короткую ссылку
295 0 0

КИШИНЕВ, 11 июл - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон принял отставку Эдуарда Харунжена с поста главы Генеральной прокуратуры, удовлетворив его просьбу в соответствии с поданным заявлением. Сегодня же глава государства подписал указ об освобождении Харунжена от обязанностей генпрокурора.

Об этом президент сообщил в Facebook.

"По просьбе господина Харунжена я подписал указ об освобождении его от должности", - написал Додон.

Глава государства также заявил, что следующий руководитель генпрокуратуры должен быть выбран как можно скорее. Также Додон подчеркнул, что не изменил своего мнения о том, что генпрокурор должен иметь гражданство РМ.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

Теги:
генеральная прокуратура


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Невесты в свадебных платьях приняли участие в веселом забеге - фото
Дела бюджетные: глава Минфина рассказала, что ждет Молдову
Дела бюджетные: глава Минфина рассказала, что ждет Молдову
Отличники на 10 баллов
Отличники на 10 баллов: кто в Молдове успешно сдал экзамены БАК

блок_2
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться