Генпрокурор Эдуард Харунжен подал в отставку

КИШИНЕВ, 11 июл - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон принял отставку Эдуарда Харунжена с поста главы Генеральной прокуратуры, удовлетворив его просьбу в соответствии с поданным заявлением. Сегодня же глава государства подписал указ об освобождении Харунжена от обязанностей генпрокурора.
Об этом президент сообщил в Facebook.
"По просьбе господина Харунжена я подписал указ об освобождении его от должности", - написал Додон.
Глава государства также заявил, что следующий руководитель генпрокуратуры должен быть выбран как можно скорее. Также Додон подчеркнул, что не изменил своего мнения о том, что генпрокурор должен иметь гражданство РМ.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK