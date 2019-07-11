Генпрокурор Эдуард Харунжен подал в отставку

КИШИНЕВ, 11 июл - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон принял отставку Эдуарда Харунжена с поста главы Генеральной прокуратуры, удовлетворив его просьбу в соответствии с поданным заявлением. Сегодня же глава государства подписал указ об освобождении Харунжена от обязанностей генпрокурора.

Об этом президент сообщил в Facebook.

"По просьбе господина Харунжена я подписал указ об освобождении его от должности", - написал Додон.

Глава государства также заявил, что следующий руководитель генпрокуратуры должен быть выбран как можно скорее. Также Додон подчеркнул, что не изменил своего мнения о том, что генпрокурор должен иметь гражданство РМ.

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