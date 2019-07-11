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Президент Молдовы Игорь Додон и посол США в республике Дерек Хоган

Молдавско-американские отношения: о чем говорил Додон с послом США - видео

© Photo: Facebook / Dodon Igor
Политика
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Президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу послом Соединенных Штатов Америки Дереком Хоганом.

КИШИНЕВ, 11 июл - Sputnik. Глава государства Игорь Додон провел рабочую встречу послом США в Молдове Дереком Хоганом, которая состоялась в президентском дворце. 

Стороны проанализировали нынешнее состояние и перспективы двусторонних отношений, дали высокую оценку многочисленным проектам, которые реализуются в Молдове американской стороной, в том числе посредством Агентства по международному развитию USAID.

"Кроме того, обсудили предстоящий визит заместителя государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвида Хейла в Республику Молдова. Американский чиновник в рамках европейского турне посетит нашу страну в конце недели и проведет встречи с президентом, премьер-министром и председателем парламента", - сообщил Додон на своей странице в социальной сети Facebook.

Предыдущая встреча Додона с главой дипмиссии США в Молдове состоялась 18 июня. Тогда президент подтвердил намерение новой власти сохранить в силе все соглашения с внешними партнерами и расширить стратегическое сотрудничество с ними, в том числе с США, в рамках сбалансированной внешней политики между Востоком и Западом.

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Теги:
встреча, США, посол, Игорь Додон, США


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