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Местные выборы. Архивное фото

Без ругани и обвинений - Санду о том, как пройдут местные выборы в Молдове

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Глава молдавского кабмина рассказала, какую модель поведения выберут партии, входящие в правящую парламентскую коалицию.

КИШИНЕВ, 11 июл - Sputnik. Премьер-министр Майя Санду считает, что Партии социалистов и политическим силам, входящим в блок ACUM, необходимо подписать своеобразный "пакт о ненападении" на местных выборах, которые пройдут в октябре этого года. Об этом политик заявила в интервью одному из молдавских СМИ. Санду напомнила, что о необходимости подписания такого документа ранее говорил и президент Игорь Додон. 

"Это возможность показать, что мы можем проводить кампании по определенным вопросам и проблемам. Без повторения опыта личных нападок или с использованием геополитического фактора", - отметила Санду. 

Выборы. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
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На выборах генерального примара Кишинев у ПСРМ и политических партий из блока ACUM будут разные кандидаты, уточнила премьер, а возможность выдвижения единой кандидатуры от правящей парламентской коалиции не рассматривалась. 

В свою очередь, глава государства Игорь Додон также сообщил, что на местных выборах правящие политические партии "не будут атаковать друг друга".  

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"Можно было бы договориться так, чтобы в случае победы на выборах примара кандидата от одной из партий, пост вице-мэра занял представитель проигравшего политформирования. С самого начала должно быть понимание, что советники от ПСРМ и блока ACUM  создадут коалицию в муниципальном совете Кишинева и откажутся от геополитической риторики. Также можно поступить и на районном уровне", - уточнил Додон.

Выборы в местные органы власти в республике пройдут 20 октября.

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Теги:
заявление, Майя Санду, местные выборы, ПСРМ


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