Будет ли Саакашвили реформировать молдавскую юстицию – мнение Майи Санду

Премьер хотела бы, чтобы экс-президент Грузии и эксперты из этой страны приняли участие в реформе системы молдавского правосудия, однако у нашей страны пока нет денег и, как уточнила она, надо ждать кредитов из-за рубежа.

КИШИНЕВ, 11 июл – Sputnik. Глава молдавского кабинета министров Майя Санду заявила, что ведет переговоры с советниками бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили об их участии в реформировании системы юстиции в нашей стране. Однако сейчас эти намерения находятся лишь на стадии разработки, отметила Санду.

Пока привлечение специалистов из Грузии видится туманным – в государственном бюджете Молдовы не хватает средств на оплату их услуг.

Санду подчеркнула, что осуществить эту задумку удастся лишь при поступлении в Молдову финансовой помощи из-за рубежа. Но, поскольку процесс предоставления кредитов нашей стране – не сиюминутный, придется подождать с приглашением зарубежных экспертов.

Политик уточнила – в кругу советников главы молдавского кабмина обязательно должны быть и зарубежные специалисты.

На вопрос журналиста cotidianul.md о том, "когда Саакашвили приедет в Молдову", Санду ответила, что экс-президент Грузии сейчас участвует в предвыборной кампании в Верховную Раду на Украине, и он очень занят.

"Совсем скоро на Украине состоятся парламентские выборы, и он занят", - уточнила премьер-министр.

По ее словам, сейчас ведутся переговоры с экспертами, которые работали с президентом Грузии.

"Для того, чтобы эти люди приехали, необходимо купить билеты, разместить их, оплатить их труд. Будем ждать внешней финансовой помощи для этого", - сказала Санду.

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Глава кабмина заявила, что сейчас ведутся переговоры с внешними кредиторами, а процесс привлечения в совет при премьер-министре зарубежных советников следует ускорить.

"Они (специалисты из-за рубежа – ред.) дадут нам квалифицированные советы, как реформировать молдавскую систему юстиции и прокуратуры", - отметила чиновница.

Санду также указала на необходимость решительных и быстрых реформ в этих отраслях. Что же касается выделения правительству Молдовы кредитов из-за рубежа, премьер уточнила, что к концу августа переговоры на эту тему будут более активными, а страна может получить помощь уже осенью.

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