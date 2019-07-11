21:37 11 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.01
  • USD17.84
  • RUB0.28
  • RON4.23
  • UAH0.69
Поиск
LIVE:
Михаил Саакашвили.

Будет ли Саакашвили реформировать молдавскую юстицию – мнение Майи Санду

© Sputnik / Stringer
Политика
Получить короткую ссылку
169 0 0

Премьер хотела бы, чтобы экс-президент Грузии и эксперты из этой страны приняли участие в реформе системы молдавского правосудия, однако у нашей страны пока нет денег и, как уточнила она, надо ждать кредитов из-за рубежа.

КИШИНЕВ, 11 июл – Sputnik. Глава молдавского кабинета министров Майя Санду заявила, что ведет переговоры с советниками бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили об их участии в реформировании системы юстиции в нашей стране. Однако сейчас эти намерения находятся лишь на стадии разработки, отметила Санду.

Пока привлечение специалистов из Грузии видится туманным – в государственном бюджете Молдовы не хватает средств на оплату их услуг.

Санду подчеркнула, что осуществить эту задумку удастся лишь при поступлении в Молдову финансовой помощи из-за рубежа. Но, поскольку процесс предоставления кредитов нашей стране – не сиюминутный, придется подождать с приглашением зарубежных экспертов.

Выступление М. Саакашвили
© Sputnik / Стрингер
Саакашвили о жевании галстука: привычка с пионерского возраста

Политик уточнила – в кругу советников главы молдавского кабмина обязательно должны быть и зарубежные специалисты.

На вопрос журналиста cotidianul.md о том, "когда Саакашвили приедет в Молдову", Санду ответила, что экс-президент Грузии сейчас участвует в предвыборной кампании в Верховную Раду на Украине, и он очень занят.

"Совсем скоро на Украине состоятся парламентские выборы, и он занят", - уточнила премьер-министр.

По ее словам, сейчас ведутся переговоры с экспертами, которые работали с президентом Грузии.

"Для того, чтобы эти люди приехали, необходимо купить билеты, разместить их, оплатить их труд. Будем ждать внешней финансовой помощи для этого", - сказала Санду.

Путин объяснил, почему выступил против санкций в отношении Грузии - видео>>>

Глава кабмина заявила, что сейчас ведутся переговоры с внешними кредиторами, а процесс привлечения в совет при премьер-министре зарубежных советников следует ускорить.

"Они (специалисты из-за рубежа – ред.) дадут нам квалифицированные советы, как реформировать молдавскую систему юстиции и прокуратуры", - отметила чиновница.

Санду также указала на необходимость решительных и быстрых реформ в этих отраслях. Что же касается выделения правительству Молдовы кредитов из-за рубежа, премьер уточнила, что к концу августа переговоры на эту тему будут более активными, а страна может получить помощь уже осенью.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

СМИ: Михаил Саакашвили сломал руку пенсионерке
"Сорвался с поводка": стало известно, что произошло с Саакашвили
Приговор для Мишико: суд в Тбилиси заочно "дал" Саакашвили шесть лет тюрьмы
Теги:
советники, Саакашвили, Грузия, эксперты, правительство, Майя Санду


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Единая служба спасения 112
Единая служба спасения "112" Молдовы: будни тех, кто всегда на связи - фото
С космодрома Плесецк стартовала ракета Союз-2.1В с 4 военными спутниками
Старт ракеты "Союз-2.1В" с 4 военными спутниками - видео
Отличники на 10 баллов
Отличники на 10 баллов: кто в Молдове успешно сдал экзамены БАК

блок_2
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться