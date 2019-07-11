Законный башкан - утверждены результаты выборов главы Гагаузии

Заседание Апелляционной палата Комрата было длительным, поскольку помимо материалов, переданных ей Центризбиркомом автономии, пришлось рассмотреть и жалобу одного экс-кандидата.

КИШИНЕВ, 11 июл - Sputnik. Ирина Влах - абсолютно законно избранный башкан АТО Гагауз-Ери. Апелляционная палата Комрата утвердила результаты выборов башкана Гагаузии от 30 июня. Свое решение коллегия судей объявила вечером 11 июля, пишет сайт gagauzinfo.md.

Заседание суда по рассмотрению заявления Центральной избирательной комиссии об утверждении результатов выборов началось в 10:30.

Судьи рассмотрели также и жалобу экс-кандидата в башканы Сергея Чимпоеш, которая в итоге была отклонена.

Коллегия судей Апелляционной палаты Комрата вынесла решение об утверждении результатов выборов башкана от 30 июня, на которых с результатом в 92 процента победила Ирина Влах, занимавшая пост главы автономии с 15 апреля 2015-го по 10 мая 2019 года.

Сама Влах призвала депутатов Народного собрания определить дату инаугурации. Она подчеркнула, что после оглашения решения Апелляционной палаты Народное собрание должно назначить специальную сессию.

"Я обращаюсь с просьбой к председателю Народного собрания Владимиру Михайловичу Кысса, чтобы в ближайшее время была назначена дата специального заседания, в рамках которого я приму присягу. Чтобы я могла все свои силы направить на подготовку новой программы Исполкома Гагаузии", - отметила башкан.

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